Anticipo Prime Day, sconto a 299 € per Kindle Scribe il Kindle per il flusso di pensiero

Anche Kindle Scribe, va in sconto in occasione del Prime Day. Parliamo della nuova generazione di Kindle, il primo capace di unire la lettura alla scrittura e prendere appunti che scende per la prima volta a 299 €

Il Kindle Scribe, che abbiamo recensito qui, è diverso da tutti gli altri Kindle, prima di tutto per le dimensioni. Ha uno schermo Paperwhite da 10,2’’ a 300 ppi con 16 GB di memoria ed è dotato di una penna.

La differenza principale però è nella funzione. Permette di scrivere e prendere appunti e pensieri su milioni di libri presenti nel Kindle Store, aggiungere note sui libri. Tutte le note sono organizzate automaticamente per libro in un’unica sezione, così da poterle sfogliare, rivedere ed esportare via e-mail.

È anche possibile creare taccuini, diari ed elenchi sfruttando 4 tipi di pennello per scrivere e disegnare, ridimensionare, spostare, tagliare, copiare e incollare le note scritte a mano. Scrive è anche in grado di convertire le note scritte a mano e inviare come testo.

Mediante l’app Kindle è possibile importare pagina web o documenti Microsoft Word cui cui creare note, prendere appunti sui file PDF o creare delle note su Microsoft Word e altri documenti compatibili.

Lo schermo è un grande punto di forza. Permette di leggere e scrivere comodamente, di giorno e di notte, personalizzare l’esperienza di lettura con la tonalità della luce regolabile, la luce frontale a regolazione automatica e i caratteri di dimensioni maggiori.

La penna Premium include anche una gomma apposita sulla parte superiore e un pulsante di scelta rapida personalizzabile, con il quale si può selezionare la funzione gomma o evidenziatore, oppure creare una nuova nota adesiva.

Kindle Scribe costerebbe 369,99 euro ma in occasione del Prime Day lo pagate 299€, il prezzo piùà basso che ha mai avuto