Black Friday, i migliori sconti sulle Fire TV di Amazon

Se cercate uno schermo 4K con Alexa integrata, supporto Dolby Vision e tutte le principali app di streaming già incluse, questa selezione fa per voi. Qui sotto trovate i modelli più scontati della serie Fire TV, le Smart TV Amazon in offerta per il Black Friday.

Le Fire TV sono le smart TV ufficiali di Amazon con sistema Fire OS, Alexa integrata e accesso diretto ai principali servizi di streaming. In occasione del Black Friday, Amazon propone tradizionalmente i migliori prezzi dell’anno su tutta la linea.

Rispetto a molte altre smart TV nella stessa fascia di prezzo, le Amazon Fire TV si distinguono per il loro rapporto tra prestazioni e integrazione software. Offrono pannelli 4K UHD con supporto per HDR10, Dolby Vision e Dolby Atmos (sui modelli superiori), e utilizzano Fire OS, un sistema operativo ottimizzato per lo streaming, rapido e aggiornato.

La presenza nativa di Alexa consente un controllo vocale completo senza bisogno di dispositivi esterni. Inoltre, modelli come le serie Omni QLED o Mini-LED introducono tecnologie avanzate di retroilluminazione e frequenza d’aggiornamento, rendendole competitive anche rispetto a TV ben più costose.

La lista qui sotto incluse tutti i formati più compatti alle versioni Mini-LED da 55”, tutti con spedizione veloce e prezzo spesso al minimo storico ridotto rispetto al listino ufficiale.

Amazon Fire TV Serie 4 50″ a 264,99€

La Fire TV Serie 4 da 50 pollici è una smart TV con risoluzione 4K UHD progettata per offrire immagini nitide e colori brillanti. Supporta l’accesso diretto ai principali servizi di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube. Include il supporto Alexa per controllare la TV con la voce e integra la funzione Live TV per vedere canali in diretta senza bisogno del cavo. Dispone di tre ingressi HDMI per collegare console e dispositivi esterni. Ora in sconto su Amazon a 264,99€

Amazon Fire TV Serie 4 55″ a 279,99€

La Fire TV Serie 4 da 55 pollici espande la vostra esperienza visiva grazie a uno schermo più grande con risoluzione 4K UHD e tecnologia HDR10. Offre accesso immediato a contenuti in streaming e live TV, con supporto per Alexa per una gestione vocale semplice e intuitiva. I tre ingressi HDMI consentono una connessione diretta a console, decoder e lettori multimediali. Il design sottile si adatta bene a ogni salotto moderno. Disponibile ora su Amazon a 279,99€

Amazon Fire TV Omni QLED 43″ a 289,99€

La Fire TV Omni QLED da 43 pollici combina uno schermo QLED 4K con Dolby Vision IQ per offrire un’esperienza visiva ottimizzata in ogni condizione di luce. Integra Alexa per il controllo vocale completo, dalla gestione dei contenuti alla domotica. Il sistema operativo Fire TV include un’ampia gamma di app, dalla TV on demand al live streaming. Il formato compatto la rende ideale anche per stanze secondarie o ambienti più piccoli. Ora su Amazon a 289,99€

Amazon Fire TV Omni QLED 50″ a 349,99€

La Fire TV Omni QLED da 50 pollici offre immagini vivide grazie al pannello QLED 4K con local dimming e Dolby Vision IQ, garantendo contrasto e dettagli superiori. Alexa è integrata per gestire la TV, cercare contenuti o controllare dispositivi smart. La modalità ambiente trasforma lo schermo in una galleria digitale o pannello informativo. Con un’interfaccia intuitiva, è perfetta per chi cerca qualità visiva e funzioni smart avanzate. Ora in sconto a 349,99€

Amazon Fire TV Omni QLED 55″ a 399,99€

Con la Fire TV Omni QLED da 55 pollici si accede a una visione immersiva grazie allo schermo ampio in 4K, Dolby Vision IQ e local dimming. L’integrazione con Alexa consente di cambiare canale, regolare il volume o cercare titoli semplicemente con la voce. Include modalità ambient e compatibilità HDR10+ per immagini realistiche e fluide. Ideale per salotti spaziosi o configurazioni home cinema. Ora a 399,99€ su Amazon

Amazon Fire TV Omni Mini-LED 55″ a 679,99€

La Fire TV Omni Mini-LED da 55 pollici rappresenta il top della gamma Amazon. Lo schermo 4K QLED Mini-LED con 144Hz di refresh rate, local dimming avanzato e modalità gioco garantisce prestazioni elevate anche nei contenuti più dinamici. Supporta Dolby Vision IQ e Atmos. Alexa integrata, modalità ambient, 3 porte HDMI e Wi-Fi 6 completano un pacchetto pensato per chi vuole il massimo in termini di immagini, reattività e funzioni smart. Ora in offerta a 679,99€

