Black Friday Incogni, cancellare le vostre tracce dal web ora è scontato

Pubblicità Tra le nostre pagine vi abbiamo parlato spesso di Incogni, il servizio che cancella la vostra identità dal web e toglie dalle mani di potenziali malintenzionati i vostri dati, anche quelli sensibili. Se anche voi siete stanchi di ricevere spesso email sospette o chiamate da numeri sconosciuti, ecco cosa potreste fare per risolvere, sfruttando anche la ghiotta occasione del Black Friday 2024. Più volte vi abbiamo indicato alcuni metodi per tentare di scampare a possibili truffe online. Alle volte, però, il metodo migliore è quello di prevenire, facendo in modo che i propri dati personali non finiscano nelle mani di aziende che li rivendono a terzi. Incogni interviene proprio per evitare questo. Ogni volta che ci si iscrive a un sito o si scarichi un’app, con tutta probabilità, e spesso senza nemmeno saperlo, si stanno fornendo informazioni a terzi, creando di fatto una risorsa per chi vuole trarre profitto dai dati utilizzati per l’iscrizione. Sono numerosissimi i broker di dati che di fatto vendono informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono a terzi, persino le abitudini di navigazione dell’utente. Il risultato di questo meccanismo, nella migliore delle ipotesi, è che si ricevono in continuazione pubblicità mirate o spam, mentre nei casi peggiori c’è addirittura il rischio che i dati finiscano nelle mani sbagliate. Ed allora, è qui che interviene Incogni. Si tratta di un servizio di protezione della privacy. Il suo obiettivo principale è quello di rimuovere i dati personali degli utenti dai broker di dati online. Il servizio utilizza un approccio completamente automatizzato, che non necessità dunque di alcun intervento da parte dell’utente. In sostanza, Incogni si occupa di contattare i broker di dati per conto dell’utente e richiedere la cancellazione delle informazioni personali presenti nei rispettivi database. Una pratica schermata raggiungibile nel proprio pannello utente consentirà a ciascuno di riprendere il controllo delle proprie informazioni online, potendo capire quali broker dispongono dei nostri dati, e scegliere quali cancellare. Incogni, in buona sostanza, si occupa di tutto: dalla ricerca dei broker alla richiesta di cancellazione dei dati, fino al monitoraggio delle risposte. Un compito particolarmente arduo se si dovesse gestire manualmente da soli. Perché scegliere Incogni Ciò che distingue Incogni da altre soluzioni è il suo approccio. Collaborando con oltre 180 broker di dati, Incogni rintraccia attivamente le informazioni raccolte e agisce per eliminarle. Inoltre, offre una protezione continua, monitorando i tuoi dati e ripetendo le richieste di cancellazione nel tempo, così da essere certi che i propri dati non tornino in possesso di eventuali soggetti non autorizzati. Sconto Incogni Per il periodo del Black Friday, è possibile ottenere l’abbonamento annuale con uno sconto del 58% utilizzando il codice MBFCM24. In questo modo, si potrà pagare solo 70.46 euro, che equivale a poco più di 5 euro al mese. Non solo, Incogni propone la classica e apprezzabile formula “Soddisfatti o rimborsati”. Il servizio, infatti, offre una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così da poter testare il servizio senza rischi. Nel caso in cui non si fosse soddisfatti, si potrà annullare l’abbonamento e richiedere quanto speso. Come funziona l’iscrizione? L’iscrizione a Incogni è semplice e veloce. Una volta creato il proprio account, il servizio inizia immediatamente a lavorare per proteggere i tuoi dati. E’ sufficiente inserire la propria mail affinché Incogni possa iniziare a gestire tutto al posto vostro.

