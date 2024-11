Tesla Optimus ha una mano nuova e stupisce al Black Friday

Pubblicità

In più di una occasione Elon Musk ha dichiarato di non aver mai visto una tecnologia con una velocità di avanzamento tanto rapida come quella dell’intelligenza artificiale, frase che balza in mete osservando l’ultimo aggiornamento del robot Tesla Optimus dotato di una nuova mano.

Tesla finge che il post sia pubblicato direttamente da Optimus: il robot, scherzando per il Black Friday, annuncia di aver ottenuto una mano completamente nuova, ancora più simile nell’aspetto e nei movimenti a quella dell’uomo.

Non è una sorpresa assoluta poiché lo stesso Musk aveva anticipato l’arrivo di questa mano più avanzata già diversi mesi fa. Allora l’imprenditore più ricco del globo aveva precisato che la mano dell’uomo ha 27 gradi di libertà, mentre la nuova mano ora installata su Optimus offre 22 gradi di libertà.

Got a new hand for Black Friday pic.twitter.com/x3gQrsbYAQ — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) November 28, 2024

Sempre secondo Musk, ai tempi dell’anticipazione, nessun altro costruttore di robot umanoidi aveva raggiunto un risultato simile. Il breve filmato Tesla sull’aggiornamento di Optimus stupisce non solo perché il robot afferra senza problemi una pallina da tennis, ma anche perché coordina tutti i movimenti per afferrare la palla al volo.

Osservare il video è impressionante perché Tesla Optimus simula i riflessi umani. Il costruttore non precisa la modalità di funzionamento del robot, se guidato da AI oppure controllato da remoto da un operatore umano, come in parte avvenuto durante la presentazione We, Robot di ottobre.

In ogni caso Elon Musk è sicuro sia per la guida autonoma delle auto che per i robot: è solo questione di potenza di calcolo e dati di qualità affinché i suoi robot su ruote o con gambe e braccia impareranno a fare tutto ciò che vogliamo. Non è una questione di se, ma solo di quando: Musk punta alla guida autonoma tra 2025 e 2026 e tempistiche più o meno simili anche per Optimus.

Senza dimenticare che Neuralink sta iniziando la sperimentazione per controllare il braccio robotico di Tesla Optimus con il pensiero tramite interfaccia cerebrale Neuralink N1, una grande speranza per chi è paralizzato o non può contare sui propri arti biologici.

Qui tutti gli articoli su Tesla, invece per le imprese di Elon Musk si parte da questa pagina.