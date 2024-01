La lampada Portatile Smart Hue Go al minimo storico, 49,99€

La comodità, la qualità e l’atmosfera creata dalla lampade Hue in versione portatile. È la Philips Hue GO che viene offerta quasi a metà prezzo su Amazon 49,99€ invece di 89,99€.

Di questa lampada a batteria ricaricabile che possiamo portare ovunque vogliamo, abbiamo parlato molti anni fa quando venne lanciata per la prima volta. Da allora si è evoluta, migliorando l’autonomia e alcuni dettagli come il posizionamento del caricatore. Tutto il resto è rimasto invariato.

Abbiamo quindi una fonte di luce capace di essere un sistema per rischiarare (6W la potenza) un piccolo ambiente oppure per creare atmosfera come centrotavola oppure su un balcone o un tavolo all’aperto.

Sette impostazioni di luce programmate: luce bianca calda, luce naturale fredda e 5 effetti naturali dinamici (Lume di candela, Relax della domenica, Meditazione, Foresta incantata e Avventura notturna); in alternativa è possibile scegliere il colore preferito tramite la funzione “loop colore”.

Basta toccare un pulsante per immergersi in un’atmosfera festosa, trasformare il salotto in un cinema, valorizzare l’arredamento con il colore, e molto altro. A disposizione ci sono quattro ricette luminose già programmate e preparate appositamente per le attività quotidiane: Energia, Concentrazione, Lettura e Relax.

La lampada si collega anche via Bluetooth allo smartphone e si controlla in tutte le sue funzioni. È anche possibile interfacciarla con un Hue Bridge e sbloccare le funzionalità avanzate come controllo anche fuori casa, controllo vocale, illuminazione automatizzata e molto altro.

Con lo Hue Bridge è possibile anche sincronizzando l’azione sullo schermo di una TV o il ritmo della musica con le luci intelligenti. Potrete scegliere il modo in cui desiderate sincronizzare le luci con filmati, musica (inclusa l’integrazione con Spotify), programmi TV o giochi e vedere come reagiscono le luci.

Questa lampada, autonomia 2,5 ore, costerebbe 90€. Su Amazon la pagate solo 49,99€. Lo Hue Bridge, pur in sconto costa 49,99€.