Black Friday, lamette Gilette con oltre il 50% di sconto

Il Black Friday è uno dei momenti dell’anno in cui anche prodotti abitualmente costosi, come le lamette da barba Gillette, scendono davvero di prezzo. Chi le compra regolarmente lo sa bene: al supermercato i costi restano sempre alti e difficilmente si trovano offerte significative.
In questi giorni, invece, le Mach3, le Fusion 5 e le ProGlide sono proposte con sconti che arrivano intorno al 50%, e spesso anche oltre. È un’occasione per fare scorta, soprattutto perché il Black Friday termina domani e i prezzi tendono a risalire subito dopo.
Questa promo è anche un buon pretesto per chiarire le differenze tra le tre serie, visto che non sempre è immediato capire quali lamette siano compatibili con il proprio rasoio. Le Mach3 funzionano esclusivamente con i manici della linea Mach3 e si caratterizzano per una struttura a tre lame, pensata per chi preferisce un approccio semplice, controllato e adatto anche alle pelli sensibili.
Le Fusion 5 e le ProGlide appartengono invece alla stessa famiglia: sono entrambe compatibili con tutti i rasoi Fusion e condividono l’impostazione a cinque lame, con una rasatura più precisa e una maggiore cura nei dettagli. Le ProGlide, in particolare, integrano lame più sottili e una striscia lubrificante migliorata, pensata per ridurre irritazioni e facilitare i passaggi sulle zone più delicate del viso.
In sintesi, il Black Friday è probabilmente il periodo migliore per valutare quale linea fa davvero al caso proprio e approfittare dei prezzi più bassi dell’anno prima che l’offerta finisca. Questa è una di quelle situazioni in cui informarsi e acquistare vanno un po’ di pari passo.