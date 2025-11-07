Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Mondo iOS » iPhone Software » Meta Vibes, arriva in Italia il social AI tutto finto
AI - Intelligenza ArtificialeAndroid WorldiPhone Software

Meta Vibes, arriva in Italia il social AI tutto finto

Di Daniele Piccinelli
Meta Vibes, in Italia il social AI tutto finto - macitynet.it
Meta Vibes, in Italia il social AI tutto finto - macitynet.it - immagine di Meta

Negli Stati Uniti Vibes è arrivato a fine settembre: a breve distanza Meta annuncia il rilascio anche in Europa, Italia inclusa, del social network interamente dedicato alla creazione e condivisione di video brevi generati da Intelligenza Artificiale AI.

Vibes, letteralmente vibrazioni, è un feed disponibile all’interno dell’app Meta AI appena rinnovata. Oltre a scorrere i video brevi generati con AI pubblicati dagli altri utenti, si può iniziare subito a crearne uno nuovo, digitando il prompt con una breve descrizione di ciò che si desidera.

Meta Vibes, arriva in Italia il social AI tutto finto - macitynet.it
Meta Vibes, in Italia il social AI tutto finto – macitynet.it – immagine di Meta

In alternativa è sempre possibile selezionare uno o più video di altri utenti per crearne uno personalizzato o nuovo, tramite remix, aggiungendo nuove scene, modificando l’audio e la musica, cambiando lo stile e altro ancora.

I video brevi generati da AI e rielaborati dall’utente si possono pubblicare nel feed Vibes, così come condividere con gli amici via WhatsApp, oppure pubblicare sugli altri social di Meta, Facebook e Instagram.

Il centro è l’app Meta AI

Con l’aggiornamento che porta Vibes in Europa, il colosso di Zuckerberg vuole sempre più trasformare l’app Meta AI in un punto di riferimento unico da cui gli utenti possono accedere a tutte le principali funzioni per AI, social e anche per gli occhiali AI di Meta.

Da qui si può chiedere tutto a Meta AI tramite prompt e AI conversazionale, per consigli e nuove idee. Sempre via prompt si possono generare al volo con AI immagini e video. Infine sempre con Meta AI si può effettuare l’editing di immagini e fotografie, in modo semplice tramite comandi e strumenti AI alla portata di chiunque.

Meta Vibes, in Italia il social AI tutto finto - macitynet.it
L’app Meta AI è anche il centro di controllo degli occhiali Meta AI – immagine Meta

Infine Meta AI è anche il centro di controllo per gli occhiali AI di Meta. L’utente può scegliere foto e video ripresi con gli occhiali, modificare e creare a piacimento sia le foto che i video. I contenuti memorizzati negli occhiali si possono trasferire, condividere e modificare, anche con gli strumenti AI. Naturalmente Meta anticipa nuove funzioni in arrivo per l’app Meta AI tramite futuri aggiornamenti.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

PREPARATI AL BLACK FRIDAY AMAZON 2025!

Non perdere tempo a cercare: le offerte Amazon più vantaggiose per il Black Friday 2025 verranno caricate in questo spazio non appena saranno disponibili.

Resta sintonizzato e preparati a riempire il carrello con gli sconti che stavi aspettando!

Articolo precedente
Black Friday MediaWorld: maxi TV a costo stracciato e decine di offerte a prezzi da non credere
Articolo successivo
Metà prezzo per Ecovacs Deebot Mini, piccolo robot per grandi pulizie: 249,99 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.