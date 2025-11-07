Meta Vibes, arriva in Italia il social AI tutto finto

Negli Stati Uniti Vibes è arrivato a fine settembre: a breve distanza Meta annuncia il rilascio anche in Europa, Italia inclusa, del social network interamente dedicato alla creazione e condivisione di video brevi generati da Intelligenza Artificiale AI.

Vibes, letteralmente vibrazioni, è un feed disponibile all’interno dell’app Meta AI appena rinnovata. Oltre a scorrere i video brevi generati con AI pubblicati dagli altri utenti, si può iniziare subito a crearne uno nuovo, digitando il prompt con una breve descrizione di ciò che si desidera.

In alternativa è sempre possibile selezionare uno o più video di altri utenti per crearne uno personalizzato o nuovo, tramite remix, aggiungendo nuove scene, modificando l’audio e la musica, cambiando lo stile e altro ancora.

I video brevi generati da AI e rielaborati dall’utente si possono pubblicare nel feed Vibes, così come condividere con gli amici via WhatsApp, oppure pubblicare sugli altri social di Meta, Facebook e Instagram.

Il centro è l’app Meta AI

Con l’aggiornamento che porta Vibes in Europa, il colosso di Zuckerberg vuole sempre più trasformare l’app Meta AI in un punto di riferimento unico da cui gli utenti possono accedere a tutte le principali funzioni per AI, social e anche per gli occhiali AI di Meta.

Da qui si può chiedere tutto a Meta AI tramite prompt e AI conversazionale, per consigli e nuove idee. Sempre via prompt si possono generare al volo con AI immagini e video. Infine sempre con Meta AI si può effettuare l’editing di immagini e fotografie, in modo semplice tramite comandi e strumenti AI alla portata di chiunque.

Infine Meta AI è anche il centro di controllo per gli occhiali AI di Meta. L’utente può scegliere foto e video ripresi con gli occhiali, modificare e creare a piacimento sia le foto che i video. I contenuti memorizzati negli occhiali si possono trasferire, condividere e modificare, anche con gli strumenti AI. Naturalmente Meta anticipa nuove funzioni in arrivo per l’app Meta AI tramite futuri aggiornamenti.

