Harman Kardon Allure Portable: speaker di design a solo 89,86 euro

Harman Kardon Allure, un elegante, originale, potente speaker compatibile con Alexa funzionante a batteria, è in sconto di circa 130 euro e vi costa oggi solo 89,86 euro il minimo storico per questo prodotto.

Harman Kardon Allure, compatibile con Bluetooth, nella tradizione Harman Kardon presenta una elevatissima qualità sonora e una tecnologia avanzata che permette un elevato senso di immersività nonostante sia composto da un singolo elemento. I bassi sono particolarmente profondi e potenti, la chiarezza del suono elevata. Ma è soprattutto il design, molto raffinato, a colpire; la base è in metallo, la parte superiore in policarbonato trasparente. All’interno una luce produce una risposta ad alcune azioni come alzare il volume o richiamare Alexa.

Harman Kardon sottolinea i 2 microfoni a cancellazione di rumore capaci di catturare il suono in ogni condizione e quindi migliorano l’accesso alle funzioni di Alexa anche in ambienti rumorosi e da particolarmente distante dal dispositivo.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio, della versione a batteria, offre fino a 10 ore di attività, dentro casa e fuori. Il sistema di controllo del volume è attuato mediante un anello touch nella parte superiore.

Harman Kardon Allure costa 250 euro. Nel corso delle ultime settimane (forse perché sta uscendo di produzione) è stato progressivamente scontato. Ora raggiunge il prezzo minimo: 89,86 euro; per uno speaker di questo livello è una occasione da cogliere al volo.

