I terminali Android possono scattare e pubblicare foto Street View

Google sta aprendo la fotografia di Street View a molti utenti Android: la società ha annunciato che la sua ultima beta di Street View è dotata di uno strumento chiamato foto connesse. Questa novità permette a chiunque di acquisire e pubblicare foto da uno smartphone Android, senza bisogno di una particolare fotocamera o di un zaino con fotocamere a 360 gradi. Ovviamente, potrete fare anche a meno di una vettura Google Maps.

Per creare le immagini street View l’utente dovrà semplicemente registrare una serie di foto mentre si sposta lungo una strada o un sentiero. Queste saranno acquisite utilizzando ARCore, la stessa tecnologia utilizzata da Google per le esperienze AR di Live View. Sarà poi l’app di Google a fare il resto.

Dopo che hai registrato le tue immagini e le hai pubblicate tramite l’app Street View, ruotiamo, posizioniamo e creiamo automaticamente una serie di foto collegate. Quindi posizioniamo le immagini collegate nel posto giusto su Google Maps, in modo che il tuo nuovo Street View possa essere trovato nel punto esatto in cui è stato scattato per consentire agli altri di vederlo ed esplorarlo

Le foto collegate appariranno sulla mappa come linee blu tratteggiate, come mostrato nella GIF che riportiamo appena sotto in questo articolo

Laddove abbiamo immagini di Google Street View esistenti, lo mostreremo come esperienza principale di Street View con una linea blu continua

Google ha permesso al pubblico di acquisire immagini di Street View da anni, ma ciò ha sempre richiesto una fotocamera a 360 gradi. Adesso, consentire a chiunque questa esperienza, tramite un semplice dispositivo Android, sarà certamente un supporto importante per Google, che potrà pubblicare immagini di spazi remoti che non sono su Maps, così come gli consentirà di ricevere aggiornamenti in aree che cambiano rapidamente.

Dal punto di vista dell’utente, le foto di Street View potrebbero essere viste e apprezzate da molti altri utenti di Google Maps. La funzione beta delle foto connesse è ora disponibile sull’app Street View con dispositivi Android compatibili con ARCore a Toronto, New York City e Austin in Texas, insieme a Nigeria, Indonesia e Costa Rica, con altre regioni in arrivo a breve.

