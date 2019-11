Black Friday Week: sconto 50% su QLED 65″ Samsung QR64 con AIRPLAY 2, Apple TV+, Alexa e Google 

E’ una versione speciale pensata per Amazon quella del QLED SAMSUNG serie Q64R da 65” che abbina grandi dimensioni ad una fantastica compatibilità con tutti i servizi per la smart home compreso SmartThings della stessa Samsung.

Visto il prezzo si tratta di un TV di fascia media proposto al prezzo di 65” di primo prezzo ovviamente non ha le qualità di un OLED ma ha molto punti di forza come l’ottima gestione del movimento per gli avvenimenti sportivi e i giochi, una fantastica resa cromatica e un buon contrasto con un eccellente upscaling dei contenuti a bassa e media risoluzione e nessun effetto di permanenza dell’immagine se lo utilizzate con giochi, canali tv con News e canali per bambini.

Come altri LED l’angolo di visione laterale è limitato ma i colori sono sempre brllanti e in stile Samsung.

Come in tutti i TV della serie QLED troviamo anche tante modalità per l’uso del TV anche quando non seguite le trasmissioni televisive che ne fanno un fantastico complemento d’arredo dinamico per colori, sfondi, informazioni e gallerie.

Dicevamo all’inizio della compatibiiità Smart Home: potete integrarlo in un sistema Amazon Alexa e Assistente Google e puo’ diventare uno speaker Airplay 2 da gestire con un audio multiroom magari collegando una sound bar Harman – Samsung, tra le migliori sul mercato: questo supererà il limiti classici dei TV ultrapiatti nella riproduzione audio. Tra le sorgenti smart utilizzabili anche quella di Apple TV +.

Ricordiamo che la serie Q64 è una variante di colore silver della serie Q60 a cui aggiunge il telecomando Premium Metal One Remote e la tecnologia di controllo dell’immagine Ultimate UHD Dimming.

In occasione della settimana del Black Friday viene proposto a 849 € con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.

