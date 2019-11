Amazon potrebbe lanciare il suo Google Stadia grazie a Twitch nel 2020

Sembra che Amazon voglia entrare nel business dei giochi in streaming nel 2020, appena in tempo per controbattere l’arrivo di Google Stadia. Probabilmente, il colosso lo farà appoggiandosi ad una delle attuali piattaforme di streaming più importanti in ambito videoludico: Twitch.

Già nel gennaio scorso The Information aveva affermato per la prima volta che Amazon stesse attivamente sviluppando un servizio di gioco basato su cloud, confermato anche da un rapporto di The Verge che aveva evidenziato alcune offerte di lavoro Amazon afferenti ad una nuova attività di gioco tramite cloud. Secondo CNET Amazon sta davvero pianificando di annunciare il proprio servizio di cloud gaming l’anno prossimo.

Le inserzioni di lavoro di Amazon suggeriscono una nuova iniziativa assunta da Amazon per il suo team Web Services. Inoltre, secondo un diverso annuncio di lavoro Amazon pianificherebbe di integrare il servizio con Twitch. The Verge, peraltro, ha trovato un altro rapporto di lavoro, in cui si richiederebbe una figura per lavorare ad un “AWS Gaming Initiative”. L’annuncio, descrive poi anche eventi collegati al live streaming e all’e-sport.

Sembra, insomma, partita l’era del cloud gaming, con Google che ha lanciato proprio in questi giorni il proprio servizio Stadia. Si tratta di iniziative che hanno come scopo principale quello di eliminare i lunghi tempi di attesa nei download dei giochi, ma soprattutto che offrono all’utente la possibilità di giocare senza necessariamente dover disporre di un hardware potente. Ovviamente, per fare ciò l’utente deve disporre di una connessione a internet piuttosto prestante, per evitare che possano esservi lag durante il gameplay.

Amazon può davvero dire la sua in ambito videoludico, per via di una infrastruttura server già esistente e del fatto che ha un proprio studio per lo sviluppo di giochi. Se a questo si aggiunge che il colosso è proprietario della piattaforma Twitch è facile comprendere i possibili risvolti.

È, comunque, ancora presto per dire quali saranno le possibili strade che Amazon adotterà in questo ambito. Ad ogni modo sembra ormai imminenti il suo ingresso anche in questo nuovo panorama videoludico.