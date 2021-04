Black Shark 4, lo smartphone da sogno per videogiocatori in super offerta

I giocatori all’ascolto staranno aspettando da tempo una buona offerta su Black Shark 4, lo smartphone Xiaomi progettato per i giocatori in mobilità, con tanto di tasti “dorsali” presenti sulla cornice superiore, ma a scomparsa. Al momento si acquista a partire da 415 euro direttamente a questo indirizzo.

Black Shark 4 non è solo uno smartphone ultra potente, ma è un dispositivo progettato con una idea ben precisa: dare ai videogiocatori lo smartphone perfetto. Basti pensare che tra le sue caratteristiche di maggior pregio vi è la presenza di tasti dorsali, o meglio Magnetic Power Lift, che in realtà fuoriescono dalla parte superiore, quando il dispositivo è utilizzato in modalità landscape.

Ovviamente, si tratta di tasti assolutamente inesistenti du un qualsiasi smartphone tradizionale, e che invece si ritrovano più frequentemente in qualsiasi console portatile, o nei vari joypad per Playstation o Xbox. Il perché è presto detto: si tratta di tasti indispensabili per alcune tipologie di gioco, come gli shooter o, in generale, i titoli più complessi e profondi.

Ancora, tra i punti di maggior pregio del terminale la presenza di un display ultra fluido a 144Hz, semplicemente il top del top. Tutto scorrerà a schermo con estrema fluidità: dallo scroll delle pagine, ai giochi. Ancora, tra le sue note di pregio la ricarica a 120W, che permetterà alla batteria da 4500 mAh di ricaricarsi in appena 20 minuti.

Quanto alle altre caratteristiche, il terminale monta memorie RAM di tipo LPDDR5 e memorie flash di tecnologia UFS 3.1, con varianti a partire da 6 GB di RAM e 128 GB di ROM. Per quanto riguarda la latenza e la frequenza di campionamento si parla di 720 Hz con un ritardo nel tocco di 8,3 millisecondi, caratteristiche che se in uno smartphone tradizionale sono poca cosa, per i giocatori più incalliti potrebbe fare la differenza.

Per quanto concerne il pannello, il terminale monta un pannello OLED da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 144 Hz. C’è poi un doppio speaker frontale che offre un’ottima resa nell’audio spaziale.

Per l’acquisto, vi rimandiamo a questo indirizzo, dove si potrà acquistare a 415 euro circa grazie al coupon incluso nella pagina di prodotto, come mostrato nella schermata qui di seguito.