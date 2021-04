Recensione Meross Lampadina Wifi Intelligente LED compatibile Homekit, Alexa, Google

Di lampadine colorate Wi-Fi ne esistono tante ma ben difficilmente è possibile trovarne di compatibili Homekit ad un prezzo abbordabile. In questo le offerte di Meross che produce lampade, attuatori, switch ed una marea di accessori per la domotica, è quasi impossibile da superare anche perché offre molto spesso i suoi prodotti in kit da 2 o 4 pezzi con ulteriori sconti rispoetto al singolo prodotto,

Se avete letto le nostre recensioni sapete che non siamo in generale favorevoli a popolare la casa di decine e decine di prodotti domotici con Wi-Fi che vanno ad intasare i nostri già “assediati” router ma se avete una piccola casa e la necessità di attrezzarvi con un numero non elevatissimo di periferiche anche le soluzioni Wi-Fi possono essere interessanti sopratutto se vi permettono di mantenere sia una buona qualità (e durata) e ancor di più se il rapporto qualità prezzo è molto alto.

Confezione

Nella confezione sono diligentemente elencate le caratteristiche delle lampadine come potenza luminosa e consumo annuale. All’interno troviamo le due lampadine, il manuale (non c’è però l’italiano stavolta) e un librettino su Homekit con sopra incollati i due codici QR per l’inclusione nel sistema domotico Apple.

Installazione

La prova di una coppia di lampadine è in realtà una operazione molto semplice e anche in questo caso, se abbiamo già una infrastruttura Homekit o uno smart speaker Alexa o Google, l’installazione è questione di pochi minuti: basta avviare l’applicazione Meross e farsi aiutare nella configurazione: nel caso di Alexa si può scaricare la skill e sincronizzare il tutto. Lo abbiamo visto in esteso anche nella recensione della lampada da comodino Meross.

Per chi ha Homekit la procedura è ancora più semplice: su ogni lampada e’ attaccato l’adesivo con il codice necessario per l’inclusione nella propria rete domotica. Vi consigliamo comunque di conservarvi il librettino originale o di trascrivervi/fotografare il codice di ogni lampada perché se la installate, come abbiamo fatto noi, all’interno di un portalampade chiuso non potete far partire l’operazione.

Una volta inclusa la lampada o le lampade potrete inserirle nelle vostre automazioni o nei vostri scenari. Meross al momento non prevede la tecnologia di illuminazione adattiva che adegua la temperatura colore in base all’ora del giorno. Potete comunque rimediare con altri controlli domotici non apple programmando con le skill o le automazioni che la luce passi dalle tonalità più neutre o fredde del giorno a quelle più calde (2700° K) della sera. Vediamo qui sotto quanto la cosa possa essere efficace.

Al lavoro

Per fare un piccolissimo esperimento abbiamo inserito le due lampadine all’interno di una unica lampada dal vetro opaco collocata in una cucina dalla luce calda (i LED moderni che emulano le luci ad incandescenza) per verificare due cose: se la luminosità complessiva in lumen era effettivamente quella di 810 (le lampade precedenti avevano gli stessi lumen, 9 W e 60 Watt equivalenti), se i colori dei LED erano abbastanza solidi da creare due pennellate distinte di colore e se le lampade erano in grado di creare una luce calda “naturale” senza ricorrere ad un finto arancio o una neutra senza risultare fin troppo fredde.

Dobbiamo dire che foto alla mano, e con le ovvie approssimazioni del bilanciamento di esposizione tra luci ed ombre, che i risultati sono ottimi e che le due lampade, oltre ad essere facilmente programmabili sia con le schermate di Home che con i colloqui con la voce di Siri e di Alexa rappresentano un ottimo strumento per creare giochi di luce, pennellate e sfondi anche quando posizionate a stretto contatto.

Come dicevamo i colori sono molto solidi e si possono paragonare a quelli della lampada Meross che abbiamo provato nei giorni scorsi anche se qui ovviamente l’effetto diafano è dovuto ad una calotta in vetro smerigliato.

L’integrazione con Alexa l’abbiamo sperimentata facendo ponte con l’App Meross: in questo caso Homekit ha passato le informazioni di collegamento Wi-Fi ad Alexa e la Skin di meross ha fatto il resto.

Visto che c’eravamo abbiamo sperimentato anche l’opzione di raggruppamento di Homekit: basta assegnare un nome alla coppia di lampadine e queste si accenderanno, si spegneranno e cambieranno colore all’unisono ma sempre con la possibiità di modulare temperatura e nuance delle sottocomponenti: le due lampadine originali.

Conclusioni

Facilissime da installare sopratutto con Homekit, colori solidi e ottima integrazione nei sistemi domotici a controllo vocale. Per farle diventare ancora più versatili ci vorrebbe qualche lumen in più ma è ottima la possibilità di utilizzare anche per illuminazione a vari livelli di bianco senza utilizzare trucchi con tonalità approssimate. Ovviamente se quello che vi serve è un tocco cromatico in particolari scene qui avete una ampia gamma e un’ottima risposta ai colori che scegliete da pannello.

La scelta della connettività Wi-Fi permette un’ottima flessibilità di installazione ma dall’altra parte, come già detto all’inizio ne sconsiglia l’installazione in un enorme parco di lampadine di un grande appartamento o una villa. I dati di targa sono supporto IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz e sicurezza 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK.

Pro

Buona gamma di colori e ottimo controllo dalle ruote colore su smartphone, facile da installare, buon rapporto qualità/prezzo, non necessita di Hub specializzati, pronta risposta dalla App meross e attaverso Homekit.

Contro

Non adatte ad illuminare una intera stanza anche in coppia.

Prezzo al pubblico

La coppia delle lampadine viene offerta normalmente su Amazon a 32 Euro, in linea con i prodotti della concorrenza che non hanno homekit. E’ possibile trovarle con sconti periodici che il nostro sito segnala sul suo canale telegram delle offerte.

Nel momento in cui scriviamo le lampade vengono offerte a meno di 10 Euro l’una che rappresenta un ottimo prezzo grazie ad un coupon diretto di Meross. L’offerta scade il 2 Maggio 2021.