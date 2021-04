Elon Musk condurrà una puntata del Saturday Night Live

Prima della conquista di Marte, per Elon Musk ci sarà un’esperienza stellare: la conduzione di una puntata del Saturday Night Live. Il CEO di Space Exploration e di Tesla diventerà comico per una notte e lo farà sul palco prestigioso del Saturday Night Live.

La serata sarà quella dell’8 maggio 2021. Non è la prima e insolita apparizione di Musk in televisione, ma la conduzione del Saturday Night Live è sicuramente l’occasione più prestigiosa. Non è nemmeno la prima volta che lo storico programma della NBC venga affidato a un imprenditore. In passato, lo show era stato affidato a George Steinbrenner, proprietario dei New York Yankees nel 1990 e a Brandon Tartikoff, capo della programmazione della rete nel 1983.

Dopo il monologo di Musk al programma che ha lanciato attori come John Belushi, Dan Aykroyd, Will Ferrell, Tina Fey, Eddie Murphy, Ben Stiller e moltissimi altri ancora, il pubblico sarà intrattenuto dalla popstar Miley Cyrus.

Non è la prima volta che Elon Musk diventa uno showman. E’ nota la sua apparizione all’interno di The Big Bang Theory, quando incontra Howard Wolowitz mentre fa il volontario a una mensa dei poveri, in un episodio del 2015, “The Platonic Permutation”. Nel 2017 è apparso nella dotcom statunitense spin-off e prequel di The Big Bang Theory “Young Sheldon”. Ancora più celebre è il suo cameo in Iron Man 2, dove incontra Tony Stark. Meno conosciute, invece, le apparizioni del genio miliardario nella commedia romantica “Proprio lui?” e nel film Machete Kills.

Nella cultura pop Elon Musk è già stato, dunque, protagonista: nei film, nelle serie tv, persino nei Simpson, in cui è presentato nell’episodio 564 intitolato “Il Musk che cadde sulla terra”. Questa volta lo sarà alla NBC: aprirà la serata e tutti gli occhi saranno puntati su di lui almeno fino al termine del suo sketch, che sarà concluso con le immagini di New York e l’annuncio “Live from New York, It’s Saturday Night!”.

