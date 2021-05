Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro con Touchscreen HDR inclinabile

La Pocket Cinema Camera 6K Pro è un nuovo modello di di Blackmagic Design e per produzioni digitali di qualità cinematografica. Include un touchscreen HDR inclinabile da 1500 nit di luminosità, filtri ND integrati, batteria ad alta capacità, e il supporto per un EVF opzionale.

Questo modello vanta l’ultima generazione della scienza del colore Gen 5, un sensore HDR Super 35 con 13 stop di gamma dinamica, doppio ISO nativo di 25600 e un attacco obiettivo EF standard.

Racchiude numerose funzioni per il cinema digitale in un design miniaturizzato e maneggevole. Realizzata in un composto di fibra di carbonio e policarbonato leggero, offre un’impugnatura multifunzione con i controlli per Rec, ISO, bilanciamento del bianco e angolo dell’otturatore a portata di mano. Il produrttore riferisce che, in quanto autentica cinepresa digitale, il sensore riduce il rumore termico, garantendo ombre più nitide e un ISO più alto. Il display LCD da 5 pollici facilita la messa a fuoco alle risoluzioni 4K e 6K.

Forte di un sensore Super 35 da 6144 x 3456 e un attacco obiettivo EF, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K consente di usare i grandi obiettivi fotografici EF per produrre immagini cinematografiche a bassa profondità di campo, con sfondi sfocati creativi ed effetti bokeh.

Include funzioni professionali aggiuntive tra cui filtri ND integrati con 2, 4 e 6 stop, e un display LCD HDR con inclinazione regolabile e 1500 nit di luminosità, ideale per le riprese sotto la luce diretta del sole. Ospita anche due ingressi audio XLR mini e una batteria di tipo NP-F570 a più alta capacità.

Sotto la luce diretta del sole così come in condizioni di scarsa illuminazione, i 13 stop di gamma dinamica e il doppio ISO nativo fino a 25600 generano immagini a basso rumore. Inoltre il più ampio sensore Super 35 dei modelli 6K consente di filmare con una profondità di campo ridotta e obiettivi anamorfici. Tutti i modelli riprendono fino a 60 fps a piena risoluzione e fino a 120 fps in modalità finestra.

L’attacco EF dei modelli 6K consente di installare gli obiettivi già utilizzati con altre camere, per esempio DSLR, URSA Mini Pro o Blackmagic Cinema Camera. Gli obiettivi fotografici sono facilmente reperibili, consentono una vasta scelta creativa. Grazie all’attacco obiettivo attivo è possibile regolare focus e diaframma con i pulsanti sulla camera o sul touchscreen.

Dispone di filtri ND infrarossi motorizzati di alta qualità per ridurre velocemente la quantità di luce che attraversa l’obiettivo. Da 2, 4 e 6 stop, assecondano la colorimetria e lo spazio colore della camera, offrendo una latitudine maggiore anche in condizioni di illuminazione estreme. I filtri IR agiscono in egual misura sulla lunghezza d’onda ottica e infrarossa, eliminandone la contaminazione di cui risentono le immagini. I pulsanti di controllo si trovano sul retro della camera e sono facilmente selezionabili con il pollice dall’impugnatura multifunzione. Il display LCD visualizza l’impostazione dei filtri come numero ND, stop di riduzione o frazione in base alla selezione dell’utente.

Dotate di un doppio ISO nativo fino a 25600, le Pocket Cinema Camera minimizzano la granulosità e il rumore delle immagini, pur mantenendo l’intera gamma dinamica del sensore. L’ISO 400 è ideale per riprendere con l’illuminazione del set. Il gain si imposta automaticamente mentre si regola l’ISO, consentendo la cattura di immagini favolose anche quando non c’è tempo per installare le luci.

Pocket Cinema Camera registra file dal formato aperto che non è necessario transcodificare. Registra file Apple ProRes a 10 bit in tutti i formati fino al 4K, o Blackmagic RAW a 12 bit in tutti i formati fino al 6K. I file vengono letti da tutti i sistemi operativi, e le schede e i drive di archiviazione si possono formattare in HFS+ su Mac e ExFAT su Windows.

Il touchscreen da 5 pollici facilita inquadratura e messa a fuoco. Tra gli overlay a schermo sono disponibili indicatori di stato di ripresa, istogramma, focus peaking, livelli audio e guide di inquadratura. Il monitor LCD di Pocket Cinema Camera 6K Pro è un display HDR inclinabile in alto e in basso, per monitorare le riprese da qualsiasi angolazione. E grazie a 1500 nit di luminosità, agevola il monitoraggio sotto la luce diretta del sole.

Il produttore evidenzia la stessa scienza del colore di quinta generazione di URSA Mini Pro 12K, promettendo qualità delle immagini a livelli ancora più elevati, e la possiiblità di catturare “tonalità della pelle impeccabili” e “colori fedeli in ogni ripresa”. La complessa curva di gamma a 12 bit è sviluppata per catturare una maggiore quantità di dati nelle luci e nelle ombre. Inoltre la scienza del colore gestisce parte dell’intricata elaborazione dell’immagine RAW, mantenendo i dati del colore e della gamma dinamica del sensore nei metadati, a cui gli utenti possono accedere in post produzione.

Pocket Cinema Camera 6K Pro è compatibile con un EVF opzionale per consentire riprese a mano facili e accurate. Il display OLED 1280 x 960 a colori di alta qualità con sensore di prossimità include ottiche di vetro a quattro elementi con regolazione di precisione delle diottrie da -4 a +4. La stella Siemens integrata garantisce sempre una messa a fuoco perfetta, e si possono visualizzare informazioni di stato essenziali come le guide di inquadratura.

Pocket Cinema Camera Pro EVF si collega alla Pocket Cinema Camera 6K Pro tramite un unico connettore. Il viewfinder ha una rotazione di 70 gradi e quattro tipi di oculare per l’occhio destro e l’occhio sinistro.

Le Pocket Cinema Camera ospitano un ingresso XLR mini con alimentazione phantom da 48V per connettere microfoni professionali, per esempio lapel e boom. Il modello 6K Pro include 2 porte XLR mini per registrare due tracce audio separate con due microfoni, senza un mixer esterno. I quattro microfoni interni hanno un rumore di fondo minimo e sono anti-shock e anti-vento, perfetti per catturare un suono di alta qualità in qualsiasi ambiente. Ci sono anche un ingresso audio 3,5 mm per connettere microfoni per videocamere, uno speaker interno per la riproduzione e un jack 3,5 mm per cuffie.

Pocket Cinema Camera 4K e 6K sono compatibili con le batterie di tipo LP-E6, mentre il modello 6K Pro con le NP-F570 a più alta capacità. Il connettore di alimentazione DC ha un sistema di blocco per evitare lo scollegamento accidentale durante le riprese. L’alimentatore AC in dotazione alimenta la cinepresa e contemporaneamente ricarica la batteria. Inoltre la porta di espansione USB-C consente di ricaricare la batteria con caricabatteria portatili, caricatori per smartphone o laptop. Grazie all’impugnatura opzionale per batteria è possibile prolungare notevolmente l’autonomia della camera e filmare per giornate intere.

Tutti i modelli Pocket Cinema Camera hanno in dotazione la versione completa di DaVinci Resolve Studio. Il software vanta rinomati strument per effettuare montaggio, correzione colore avanzata, post audio ed effetti visivi con una sola applicazione.

Negli USA la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro è disponibile a $2.495 (imposte locali e tasse escluse).