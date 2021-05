In vista della produzione di iPhone 13 Foxconn aumenta i bonus dipendenti

Il fornitore Apple Foxconn, che funge da principale produttore di iPhone, sta adottando misure per espandere la propria forza lavoro in vista della produzione di iPhone 13. Per farlo, sta offrendo un aumento della retribuzione ai nuovi assunti a Zhengzhou, in Cina, così da avere una maggiore forza produttiva per l’arrivo dei nuovi iPhone entro la fine di quest’anno.

Secondo il South China Morning Post, il più recente aumento del bonus rappresenta il terzo incentivo volta in questo mese nel tentativo di attirare reclute. In un annuncio a livello aziendale di queste ore, Foxconn ha affermato che le nuove reclute riceveranno un bonus di 1.158 dollari se lavoreranno per 90 giorni e se rimarranno in servizio per almeno 55 giorni.

Secondo l’ultimo annuncio pubblicato da iDPBG, ogni nuova recluta riceverà un bonus di 7.500 yuan (US $ 1.158) se lavora per 90 giorni ed è in servizio per almeno 55 giorni

Tale importo è aumentato da 6.500 yuan offerti il ​​26 aprile e da 6.000 yuan il 15 aprile. È anche più del doppio del bonus di 3.500 yuan offerto alla fine di marzo scorso.

Foxconn ha rifiutato di commentare il ragionamento alla base dei nuovi bonus, affermando che “per una questione di politica aziendale e sensibilità commerciale”, non commenta le operazioni o il lavoro dei propri dipendenti.

Tuttavia, i nuovi bonus possono essere visti come un segno che il fornitore sta iniziando a prepararsi per l’arrivo di iPhone 13, che verrà lanciato nella seconda metà di quest’anno. A differenza della linea di iPhone 12, che è stata ritardata a causa della crisi sanitaria globale, l’iPhone 13 dovrebbe essere lanciato nella tradizionale finestra temporale di settembre.

Si prevede che la gamma di “iPhone 13” sarà composta da quattro modelli separati, con misure identiche a quelle dell’attuale offerta iPhone 12. Tra i miglioramenti previsti, invece, fotocamere migliorate, un processore più veloce e una serie di piccole novità al design, certamente minori ma comunque significative.

