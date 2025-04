Blackview AceBook 8, il portatile Windows in offerta speciale a 219 €

Pubblicità

Se vi serve un buon computer per lavorare, oppure da mettere a disposizione di tutta la famiglia per studiare e perché no, anche videogiocare e rilassarsi un po’, allora valutate l’acquisto del Blackview AceBook 8 attualmente in promozione a soli 219 €.

Si tratta di un computer portatile, quindi più comodo perché occupa poco spazio (specialmente quando è spento, lo infilate in un cassetto o in una libreria) e perché si può spostare nei vari ambienti, così chi lo usa in quel momento può decidere se spostarsi su un tavolo o una scrivania, o magari usarlo direttamente dal divano.

Dal punto delle specifiche tecniche, specie in rapporto al prezzo in offerta, è molto interessante perché davvero potente: ad esempio il processore è un Intel Alder Lake N97 quad core che arriva fino a 3.6 GHz, quindi ottimo anche per gestire più attività contemporaneamente in multitasking.

Ad accompagnarlo c’è una memoria RAM da 16 GB DDR4 mentre il disco integrato è un SSD da 512 GB, quindi c’è spazio a sufficienza per archiviare documenti, video e via dicendo.

Molto buono anche lo schermo: trattasi infatti di un pannello LCD Full HD da 15,6″ quindi con ampio spazio per poter affiancare anche due o più finestre. Per la connettività invece c’è il Wi-Fi Dual Band a 2.4 e 5.0 GHz, mentre gli accessori come cuffie o mouse esterno si possono collegare via Bluetooth 5.0.

Sul computer è preinstallato Windows 11 Home, perciò dopo averlo acceso basta configurarlo ed è subito pronto all’uso. Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche principali:

pesa 1,6 kg ;

; è spesso 18 mm ;

; c’è il sistema di sblocco con impronta digitale ;

; due microfoni per videochiamate di alta qualità;

per videochiamate di alta qualità; un lettore microsd ;

; una USB-A 2.0 ;

; due **USB-A 3.0;

una USB-C ;

; una presa HDMI 2.0 ;

; un ingresso jack da 3,5 mm.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 219 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.