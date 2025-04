Il pasticcio interno di Apple con Siri

Pubblicità

Il sito statunitense The Information parla di “turbolenze interne” per spiegare i ritardi nello sviluppo delle nuove funzionalità per Siri, difficoltà note da tempo e che hanno portato a continui rimandi. Alcune novità erano state presentate lo scorso anno alla WWDC (l’annuale conferenza pere sviluppatori), ma ritardi “spiacevoli e imbarazzanti” avrebbero a quanto pare costretto Apple a rivedere i piani.

Secondo le fonti del sito statunitense, Apple ha soppesato più opzioni per migliorare Siri, o meglio il backend di supporto dedicato con Apple Intelligence‌. Una prima idea era di creare modelli linguistici di piccole e grandi dimensioni, denominati “Mini Mouse” e “Mighty Mouse”, eseguibili rispettivamente in locale (su iPhone) e sul cloud. I dirigenti responsabili di Siri hanno a un certo punto deciso di seguire una diversa direzione, optando per un unico modello linguistico di grandi dimensioni e di gestire le richieste tramite cloud prima di dedicarsi a tutta una serie di ulteriori cambiamenti tecnici. Indecisioni e ripetuti cambiamenti di direzione, avrebbero frustrato gli ingegneri che si occupano dello sviluppo di Siri, al punto che qualcuno di questi avrebbe deciso di lasciare Apple.

Oltre alle problematiche sopra citate, la posizione profondamente radicata di Apple sulla privacy, e personalità contrastanti tra i dirigenti, avrebbero acuito gli inconvenienti. Secondo The Information, la leadership debole è una delle cause dei problemi, citando un atteggiamento “eccessivamente rilassato”, così come “la mancanza di ambizione” e “propensione al rischio” nel progettare future funzionalità di Siri.

Il gruppo interno di Apple che si occupa di AI e Machine Learning sarebbe stato denominato da alcuni “AIMLess” (più che un acronimo, un gioco di parole che significa “senza meta”) e alcuni dipendenti farebbero riferimento a Siri come “hot potato”, una patata bollente passata da un team all’altro senza ottenere miglioramenti di rilievo. Non sono mancati conflitti su questioni legate a retribuzioni più elevate, promozioni più rapide, richieste di vacanze più lunghe e giornate lavorative più corte per i colleghi del gruppo AI.

John Giannandrea, l’ex chief AI di Apple, era a quanto pare sicuro di poter risolvere i problemi di Siri sfruttando i giusti dati per l’apprendimento e funzionalità di web-scraping migliori per risposte a domande di cultura generale. I dirigenti di più alto livello non hanno compreso l’urgenza di rispondere al debutto di ChatGPT nel 2022 ma anche Giannandrea avrebbe comunicato all’epoca ai dipendenti di non ritenere ChatGPT una minaccia, qualcosa che non sarebbe stato visto di gran valore dagli utenti.

Nel 2023 i manager di Apple hanno riferito agli ingegneri al lavoro su Siri che non sarebbe stato consentito l’uso di modelli di aziende esterne nei prodotti finali, che potevano usare modelli esterni solo per benchmark con quelli interni ma questi ultimi si sarebbero rivelati non all’altezza.

Nel frattempo Robby Walker – il manager di Cupertino responsabile dello sviluppo di Siri – riusciva a ottenere piccole vittorie, come ad esempio i tempi ridotti per le risposte di Siri, o la rimozione della necessità di far partire le richieste con “Ehi Siri”, qualcosa ottenuta dopo oltre un anno. È stato respinto, tra le altre cose, anche il tentativo di un team di ingegneri di usare LLM per dotare Siri di “maggiore sensibilità emotiva”, in grado di individuare e fornire risposte adeguate a utenti in difficoltà.

Si scopre ancora che Apple aveva iniziato a lavorare su un progetto denominato “Link“, per riconoscere comandi vocali con i quali controllare le app e completare compiti con Vision Pro, con l’intenzione di offrire agli utenti la possibilità navigare sul web e ridimensionare le finestre usando soltanto la voce, ma anche funzionalità di collaborazione con il supporto di comandi da parte di più utenti in ambienti virtuali condivisi. Molte delle funzionalità previste sarebbero state abbandonate per l’impossibilità da parte del team Siri di realizzare quanto richiesto.

Altro dettaglio che emerge è che alcune funzionalità mostrate alla WWDC 2024, come ad esempio la possibilità per Siri di accedere alle mail dell’utente e individuare in tempo reale dati su un volo e creare un promemoria e tracciare un percorso su una mappa, erano fittizie. La dimostrazione avrebbe colto di sorpresa membri del team Siri, consapevoli di non avere mai visto versioni realmente funzionanti di queste funzionalità. Questa e altre scelte sembrano essere in contrasto con quanto fatto in passato, con funzionalità che erano già state abbondantemente testate. Alcune delle opzioni mostrate, citate anche in uno spot, rischiano – tra l’altro – di costare a Apple una causa per “pubblicità ingannevole”.

Al momento i dipendenti Apple sembrano fiducios: a loro dire Craig Federighi e Mike Rockwell saranno in grado di risollevare le sorti di Siri. Federighi avrebbe dato indicazioni ai team che lavorano sull’assistente vocale di “fare tutto il necessario per offrire le migliori funzionalità AI”, anche a costo di usare modelli open-source di altre aziende, e pazienza se, per ora, non si potranno usare i modelli AI di Apple.

A marzo l’indiscrezione secondo la quale i dirigenti di Cupertino sono be consapevoli del sentiment negativo intorno a Siri, al punto che è stato deciso di licenzaire John Giannadrea, il responsabile dello sviluppo dell’Intelligenza artificiale Apple.