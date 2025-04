Strategia cinese per Volkswagen, tre concept car ad Auto Shanghai

Pubblicità

La strategia “In Cina, per la Cina” del marchio Volkswagen sta prendendo forma: nel’ambito dell’Auto Shanghai di quest’anno (dal 23 aprile al 2 maggio), uno dei saloni automobilistici più importanti del mondo, le tre joint venture cinesi di VW presenteranno tre concept car elettriche.

I riflettori sono puntati su un modello elettrico notchback di FAW-Volkswagen, un SUV elettrico del segmento D con autonomia estesa grazie alla tecnologia range-extender (EREV) di SAIC VOLKSWAGEN e un SUV completamente elettrico di Volkswagen Anhui.

Tutte e tre le concept car sono indicate come in grado di incarnare “il nuovo DNA cinese di Volkswagen”, sia in termini di tecnologia e design, che in relazione ai tempi di sviluppo, che sono stati ridotti di oltre il 30%.

Le concept car presentate a Shanghai appartengono tutte al gruppo dei veicoli a nuova energia (NEV). In Cina, questa categoria comprende veicoli completamente elettrici, nonché modelli con unità ibride plug-in e range extender.

Nel solo gruppo dei NEV, Volkswagen lancerà oltre 20 modelli entro il 2027 con offerte (elettriche incluse) per tutti.

“La nostra strategia ‘In Cina, per la Cina’ ci ha messo sulla strada giusta. Il nostro obiettivo è quello di rimanere la casa automobilistica leader a livello internazionale in Cina, anche nell’era dei veicoli intelligenti e connessi”, ha dichiarato Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen. “Abbiamo tutto ciò che serve per avere successo: tempi di sviluppo più brevi, partner forti, sviluppo locale, produzione e infrastrutture sofisticate, nonché i prodotti e le innovazioni giuste per i nostri Clienti cinesi. Questo è esattamente ciò che dimostreremo con le nostre concept car di preproduzione a Shanghai”.

L’esposizione Auto Shanghai si tiene ogni due anni dal 1985, in alternanza con Auto China a Pechino. Sono i più grandi saloni automobilistici del mondo. Quest’anno l’esposizione di Shanghai va dal 23 aprile al 2 maggio, con i primi due giorni riservati ai giornalisti. Centinaia di migliaia di visitatori sono attesi nella sede fieristica della metropoli cinese di milioni di abitanti negli otto giorni di apertura al pubblico. Due anni fa, oltre 1.000 espositori provenienti da 17 paesi hanno presentato i loro prodotti e servizi su circa 360.000 mq.

