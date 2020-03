Blackview BV9900 Pro, lo smartphone rugged con telecamera termica FLIR

L’innovazione e l’esperienza utente sono le nostre priorità. Inizia così il comunicato stampa che Blackview ha diramato nelle scorse ore, annunciando due novità che scaturirebbero proprio tenendo questo bene in mente.

Innanzitutto, l’azienda è stata premiata con il prestigioso Red Dot Award 2020 nella categoria Product Design per la sua dashcam Blackview Z350 «Con oltre 6000 voti provenienti da oltre 60 paesi in tutto il mondo, il premio esemplifica il nostro impegno nello sviluppo dei prodotti e sul focus che manteniamo nella realizzazione di un’ottima esperienza d’uso» scrive l’azienda nel comunicato «Siamo onorati di vincere questo premio e ringraziamo i nostri clienti per il supporto continuo che ci danno e per i feedback positivi».

La seconda novità di Blackview, forse più interessante per chi ci legge, riguarda invece l’annuncio della versione Pro dello smartphone BV9900 di cui abbiamo parlato a inizio dicembre. E’ lo stesso telefono dotato di telecamera termica targata FLIR ma ha un processore più potente, è fisicamente più sottile ed è dotato di una serie di funzionalità che vanno a migliorare le prestazioni ed accontentano le richieste fatte dagli acquirenti della versione base.

Tra le caratteristiche principali troviamo:

Fotocamera termica FLIR

Guscio certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810G

Processore MediaTek Helio P90

Fotocamera Sony da 48 MP

IceMode, che garantisce il funzionamento della parte telefonica anche a -30°C

Il nuovo smartphone Blackview BV9900 Pro è già in vendita sullo store AliExpress e sul sito ufficiale di Blackview. Il prezzo di listino sarà di 549,99 dollari ma dal 27 al 31 marzo sarà proposto in offerta lampo a 417,99 dollari (le prime spedizioni partiranno ad aprile). E’ inoltre possibile tentare la fortuna e vincerne uno gratuitamente cliccando qui.