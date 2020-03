Ecco come sarebbe iMac 2020 in stile Apple Pro Display XDR

Se da poco Apple ha aggiornato la propria linea di Macbook Air, alcuni segnali e indizi dei giorni scorsi indicano che Apple rilascerà un nuovo iMac 2020 aggiornato a breve: c’è chi ha provato a immaginarlo in un nuovo render, ed ecco come apparirebbe. In video, iMac stile Pro Display XDR.

Il design dell’attuale iMac è impiegato da Apple dal 2013 e anche allora si trattò di una piccola modifica al design complessivo, utilizzato per oltre un decennio. All’inizio di questo mese un leaker affidabile ha previsto l’arrivo di un iMac aggiornato. In queste ore approda in rete il video concept realizzato da Viktor Kádár e Patrik Borgatai, che immaginano una gamma iMac 2020 in dimensioni da 24 e 29 pollici, con il design del Pro Display XDR, con cornici molto più sottili degli attuali iMac.

In questo momento c’è un’alta probabilità che Apple finalmente aggiorni la sua linea di iMac, anche per quanto riguarda il design, e mostri quel che probabilmente andrà a posizionarsi sulla casella più alta del segmento dei computer All in One per i prossimi anni.

Nella mente dei designer, il nuovo iMac 2020 mantiene per quanto possibile la forma degli attuali, ma nel complesso assumono un aspetto più industriale e geometrico. Ovviamente, non mancano le modifiche rispetto al Pro Display XDR, anche perché mantenerlo intatto non avrebbe potuto funzionare dal punto di vista dei costi.

Il supporto dell’iMac immaginario ha uno spessore di dodici millimetri e gode di simmetria e uniformità. Nel complesso il nuovo iMac riduce le cornici, allarga le prese d’aria e offre nel complesso un design molto più moderno.

Nei render non mancano, poi, i nuovi sfondi, che sono anche disponibili al download per chi volesse, anche solo per un attimo, immaginare sulla propria scrivania questo iMac stile Pro Display XDR.