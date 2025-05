Il Mini PC Blackview MP60 su Amazon in offerta speciale con un codice

Se avete intenzione di mettere in piedi una personalizzatissima postazione di lavoro, il Mini PC è la soluzione più indicata per lasciarvi completamente liberi di scegliere poi il monitor, la tastiera, il mouse, il trackpad e gli altri accessori da acquistare separatamente. Per quanto riguarda il computer sappiate che al momento sull’ottimo Blackview MP60 è in corso una duplice offerta su Amazon che vi farà risparmiare quasi la metà sul normale prezzo di listino.

Questo modello usa il processore Intel Twin Lake N150 che promette un incremento del 20% nelle prestazioni rispetto ai modelli N100, quindi permettendo di gestire attività quotidiane come fogli di calcolo, editing leggero e riproduzione video con maggiore fluidità.

Come sistema operativo trovate preinstallato Windows 11 Pro, che ha a disposizione 16 GB di RAM DDR4 e un disco SSD M.2 da 512 GB per potersi avviare rapidamente e promettere una ottima reattività nelle operazioni multitasking.

Se pensate che lo spazio del disco potrebbe non bastarvi tenete comunque presente che questo modello supporta l’espansione del disco tramite unità SSD/HDD esterne fino a 2 TB, quindi si potrebbe valutare anche come mini server o NAS domestico.

Per la connessione a Internet si può scegliere tra la cablata attraverso la porta RJ45 e quella senza fili usando il modulo Wi-Fi dual-band 2.4 GHz / 5 GHz integrato.

Per gli accessori come mouse, casse e tastiere volendo c’è anche il Bluetooth 4.2 che permette di optare per i modelli senza fili. Altrimenti l’utente ha a disposizione una buona dotazione di porte (inclusi doppi HDMI, USB 3.0 e USB 2.0) per optare per soluzioni con filo.

Infine, questo modello supporta il collegamento per un massimo di due schermi UHD 4K contemporaneamente, e nell’acquisto è compresa assistenza tecnica a vita e garanzia di 2 anni.

La promozione

Blackview MP60 costa 299,99 € ma al momento è in corso un’offerta speciale che vi permette di risparmiare ben 140 €, pagandolo quindi quasi la metà: ve lo portate infatti a casa per soli 159,99 € spedizione (a cura di Amazon) compresa nel prezzo seguendo queste istruzioni:

Nella pagina di acquisto attivate la casella coupon per applicare i 95 € di sconto; Aggiungete il prodotto nel carrello; Nella fase finale, prima di inoltrare l’ordine, inserire il codice VAHRM3TA nel box di testo dedicato ai codici sconto per ottenere altri 45 € di sconto.

Sappiate comunque che il codice resterà valido soltanto fino all’8 Giugno ma l’offerta potrebbe terminare anche prima perché è dipesa dalla disponibilità delle scorte presenti in magazzino.

