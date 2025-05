Confermato, macOS 26 sarà il prossimo sistema operativo per Mac

Le prime tracce del cambiamento del nome dei sistemi operativi, una delle novità della WWDC 2025, spuntano già dalle versioni di test. L’anticipazione di Bloomberg, considerata molto attendibile visto che la fonte è il principale giornalista Apple del mondo, Mark Gurman, trova conferma anche da Marko Zivkovic, autore di AppleInsider, che afferma di aver avuto conferme dirette della novità in arrivo, almeno per quello che doveva essere macOS 16 e invece sarà macOS 26.

Zivkovic, anche se non entra nei dettagli, si dice sicuro: le versioni attualmente usate dentro ai laboratori di Apple già mostrano il nuovo nome, macOS 26, anche se altre, forse più vecchie, sono ancora denominate macOS 16, che sarebbe stato il nome in stile “tradizionale” della versione in arrivo in autunno.

Se tutto questo si conferma, è un segnale importante: il piano è in atto da tempo e internamente Apple sta già lavorando sui nuovi nomi per prepararsi all’annuncio ufficiale previsto alla WWDC del 9 giugno durante la quale usciranno le prime beta.

I can independently confirm that Apple’s “26” version branding is real.

The change is buried within OS distributions tho, not visible at first glance.

Internal versions of macOS tested this week are labeled “macOS 16” in some places, and macOS 26 in others.

— Marko Zivkovic (@MarkozNewz) May 28, 2025