Per il CEO di Anthropic AI spazzerà via metà degli impiegati

Prima la presentazione degli ultimi modelli Anthropic più potenti Claude 4, con capacità di ragionamento e programmazione di livello superiore, subito dopo il CEO di Anthropic lancia l’allarme perché a suo dire entro uno, massimo cinque anni, gli strumenti AI possono spazzare via metà degli impiegati di primo livello.

In passato l’introduzione di nuove tecnologie ha richiesto tempi più lunghi che hanno permesso alla società, alle leggi e alle persone di adeguarsi, oltre che di creare nuove occupazioni prima inesistenti. Ma questa volta è diverso perché gli assistenti AI e ora gli agenti AI stanno imparando a eseguire compiti al posto delle persone in svariati settori e la velocità del cambiamento è notevolmente superiore

Lo scenario descritto è da film di fantascienza «Il cancro è curato, l’economia cresce del 10% all’anno, il bilancio è in pareggio e il 20% delle persone non ha un lavoro». Intervistato da Axios Amodei è preciso: indica tempistiche, settori e impieghi colpiti, oltre a stimare percentuali esorbitanti di disoccupazione.

Per il CEO siamo alla vigilia di una possibile eliminazione di massa di posti di lavoro che colpirà tecnologia, finanza, legale, consulenza, marketing e in generale gli impiegati di primo livello. Vale a dire le occupazioni che da decenni permettono ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, fare gavetta, vivere e crescere professionalmente.

Nella sua drammatica previsione la percentuale dei disoccupati salirà fino al 10% o addirittura al 20%, sempre in un periodo di tempo compreso da uno a cinque anni. Riconoscere il problema è il primo passo per prepararsi ad affrontarlo, ma Amodei è pessimista.

Secondo il CEO di Anthropic le società AI stanno indorando la pillola su ciò che sta per succedere, mentre governo e legislatori non capiscono la portata del cambiamento tecnologico in arrivo oppure non ci credono, non ne sono convinti. Lo stesso vale per i lavoratori, gli impiegati che la tecnologia AI minaccia di sostituire «Molti lavoratori non si renderanno conto dei rischi posti dalla possibile apocalisse occupazionale, finché non si verificherà».

In generale le persone sono scettiche perché ritengono che l’allarme lanciato da Amodei e altri personaggi del settore sia solo una campagna per pubblicizzare meglio i propri strumenti AI. Il dirigente invita tutti a porsi una domanda «E se avessero ragione?».

Oltre a lanciare l’allarme il dirigente propone diverse soluzioni. Le società AI e il governo dovrebbero sensibilizzare il pubblico, rallentare la dispersione del lavoro informando le persone su come sfruttare gli strumenti AI, informare meglio funzionari pubblici e di governo sulla tecnologia, creare comitati congiunti con i legislatori.

Infine la politica dovrebbe occuparsi di riqualificazione professionale, ma anche di modi innovativi per redistribuire la ricchezza. Amodei propone che quando qualcuno impiega AI e la società che fornisce la tecnologia realizza profitti, il governo applichi una tassa del 3% per poi redistribuirlo alle persone senza lavoro.

