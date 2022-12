Bluetti ha aperto il primo Flagship Store a Monaco di Baviera

Bluetti, marchio che si è fatto notare per i generatori solari, ha aperto il suo primo negozio fisico a Monaco, in Germania, il 4 novembre.

Il negozio WOC X BLUETTI è stato concepito come un centro fisico di ciò che il marchio rappresenta online. Presenta l’intera gamma di prodotti del brand, dalle ultime novità ai modelli iconici, oltre ad altri accessori. I clienti possono toccare con mano i prodotti prima di acquistarli. Non sono tuttavia al momento offerti servizi di riparazione.

Tra i prodotti esposti ci sono AC500&B300S e EP600&B500. Entrambi hanno un design modulare e sono stati sostanzialmente aggiornati per quanto riguarda la capacità e l’efficienza. Con una potenza di 5.000 W e 16 prese, l’AC500 può essere utilizzato come fonte di alimentazione di riserva in viaggio o in casa. Con una capacità massima di 80 kWh, l’EP600 può essere integrato nei sistemi solari esistenti per far fronte all’attuale crescente crisi energetica. Questa soluzione di backup per la casa, facile da installare, è quella attualmente richiesta dalla maggior parte degli acquirenti.

Altri modelli classici, sono i tuttofare: AC200P e AC200MAX, i “guardiani domestici” all-in-one: EP500 e EP500Pro, e la serie portatile EB, tutti sugli scaffali per essere visti da vicino e provati. Il prodotto di punta EB3A pesa circa 4,5 kg e può alimentare 9 dispositivi insieme. Il produttore afferma che molti modelli, come l’EB3A, sono andati subito esauriti quando le persone si sono presentate nel negozio il giorno dell’inaugurazione. L’azienda sta ora facendo scorte per soddisfare l’aumento della domanda.

Il negozio – aperto da lunedì a sabato, dalle 10.00 alle 19.00 (eccetto i giorni festivi) si trova a Monaco e l’indirizzo è Thomas-Wimmer-Ring 3.

I prodotti Bluetti sono disponibili anche su Amazon in Italia.