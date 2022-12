Samsung, display con lettore impronte, pressione arteriosa e glicemia

Nel keynote Samsung nell’ambito del Meeting on Information Display (MID) 2022, il Dr. JS Choi – CEO di Samsung Display – ha mostrato un display con integrato lettore di impronte digitali all-screen. L’azienda sudcoreana ha sviluppato un fotodiodo organico ad alte prestazioni che dovrebbe essere commercializzato a breve; anziché un lettore di impronte digitali integrato in una specifica area del display, come già visto in alcuni smartphone odierni, in futuro sarà possibile disporre del lettore collocando le dita in qualunque parte dello schermo.

Secondo il Dr. Choi, questa peculiarità permetterà di incrementare la sicurezza e consentirà lo sviluppo di differenti nuove applicazioni.

Oltre all’integrazione del nuovo sensore nei display, è prevista la possibilità di integrare un’antenna 5G e altri biosensori. In particolare, il CEO dell’azienda ha fatto riferimento a sensori per rilevare la pressione arteriosa e la glicemia, due aspetti ai quali anche Apple sta lavorando da tempo.

I biosensori che sarà possibile integrare nei display OLED Samsung di futura generazione sono indicati come rivoluzionari. Prima della presentazione di questo tipo di display, il sito PatentlyApple fa notare che Samsung ha anche brevettato un display pieghevole con lettore di impronte integrato e che in questo sono previsti anche sensori per la lettura dell’iride, sensori di pressione e per l’illuminazione.

A proposito di smartphone pieghevoli, Samsung Electronics ha recentemente annunciato che, rispetto allo scorso anno, sono stati oltre il doppio i Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip venduti come dispositivi aziendali. Tra gennaio e ottobre 2022, le vendite di smartphone pieghevoli Samsung a clienti aziendali sono cresciute del 105% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le stime indicano 16 milioni di dispositivi in consegna in tutto il mondo, un aumento su base annua del 73%, dato che per il 2023 si prospetta varcare il traguardo dei 26 milioni di dispositivi.