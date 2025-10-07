Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Offerte » Festa Prime, memorie SanDisk in sconto tra SD, microSD, HDD e backup iPhone
OfferteSconti speciali

Festa Prime, memorie SanDisk in sconto tra SD, microSD, HDD e backup iPhone

Di Pubblicità
Disponibili le nuove schede di memoria SanDisk SDXC e microSD Express

È arrivato il momento di espandere la memoria del cellulare, della fotocamera digitale oppure di mettervi in tasca una chiavetta per i documenti da avere sempre a portata di mano.

E’ arrivato il momento, dicevamo, perché grazie alla Festa delle offerte Prime diverse soluzioni di questo tipo sono attualmente proposte in forte sconto. Sono di SanDisk, storico marchio statunitense che produce memorie flash da più di trent’anni, perciò soluzioni che risultano affidabili e, proprio per le offerte attuali, anche abbordabilissime.

Memorie SanDisk in sconto Black Friday: SD, microSD e chiavette fino al 41%

La promozione

Le offerte resteranno valide per pochi giorni salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini. Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

macitynet.it

Pronti per la prima scorta di Offerte di fine Anno? La festa delle offerte Prime di Amazon dura due giorni dal 7 all’8 Ottobre ma alcuni sconti continueranno per qualche ora. Qui vi segnaliamo le migliori occasioni per i prodotti che conoscete e quelli più utili per lavoro, divertimento, movimento e casa. Troverete le offerte nella homepage di macitynet e in questa sezione e pure qui sotto divise per aree di interesse.

Offerte Apple

Accessori iPhone e smartphone

Elettronica e accessori computer

Fotografia, Creatività, Video e Audio

Audio, video, TV

Domotica e illuminazione

Vita in casa, pulizia, scorte

Vita in movimento, fitness sport

Offerte Amazon

Articolo precedente
Festa Prime, Foppa Pedretti sconta stendibiancheria, mobili e carrelli

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.