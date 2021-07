BMW CE 04, mobilità urbana a due ruote a propulsione elettrica

Con BMW CE 04 si apre un nuovo capitolo per la mobilità urbana a due ruote a propulsione elettrica. Questo scooterone combina la guida elettrica con il divertimento motociclistico e riprende in parte linee e soluzioni tecniche del concept Definition CE 04 presentato a novembre dello scorso anno.

Con una potenza massima di 31 kW (42 CV), il nuovo BMW CE 04 è dotato di un motore che secondo il produttore è in grado di offrire un piacere di guidare “impareggiabile”. Per la classica “partenza al semaforo” da 0 a 50 km/h, bastano 2,6 secondi. Anche per la classe di potenza ridotta L3e-A1 è disponibile una potenza motrice di 23 kW (31 CV). La velocità massima di entrambe le versioni è di 120 km/h – permettendo di procedere velocemente non solo in città ma anche sulle strade principali e sui tratti autostradali.

La batteria da 60,6 Ah (8,9 kWh), fornisce un’autonomia di circa 130 chilometri (versione a potenza ridotta: 100 km), ideale per la guida in un ambiente urbano e nei piccoli tour dopo il lavoro o nel fine settimana.

Il motore elettrico a magneti permanenti è montato nel telaio tra la batteria e la ruota posteriore, come nelle auto del Gruppo – ad esempio la 225xe Active Tourer.

La batteria agli ioni di litio viene caricata con il dispositivo di ricarica integrato, sia attraverso le normali prese domestiche sia nelle wallbox o nelle stazioni di ricarica pubbliche. Quando la batteria è completamente scarica, il tempo di ricarica indicato è di circa 4 ore e 20 minuti. Attraverso il caricatore rapido disponibile come optional con una potenza fino a 6,9 kW (2,3 kW è il livello standard), il tempo di ricarica si riduce a 1 ora e 40 minuti con batteria completamente scarica. Se il livello della batteria è al 20 per cento e la batteria viene caricata all’80 per cento, il tempo di ricarica si riduce a soli 45 minuti attraverso il caricatore rapido opzionale. A seconda del mercato di riferimento, il cavo di ricarica standard con una capacità di ricarica di 2,3 kW viene fornito in dotazione standard. Un cavo di ricarica Mode 3 è necessario per la ricarica veloce nella wallbox di casa o in una stazione di ricarica pubblica.

Di rilievo il ontrollo dello slittamento per mezzo dell’ASC (Automatic Stability Control); il DTC (Dynamic Traction Control) è disponibile come optional. Il primo è paragonabile all’Automatic Stability Control delle moto BMW con motore a combustione. L’ASC limita la coppia del motore in relazione allo slittamento della ruota posteriore. Il Dynamic Traction Control (DTC), disponibile come optional, offre una sicurezza di guida ancora maggiore, consentendo un’accelerazione ancora più sicura, soprattutto in posizione di banking.

Tre modalità di guida di serie (“ECO”, “Rain” e “Road”) e una (modalità “Dynamic”) opzionale.

Il telaio principale è costituito da una costruzione tubolare in acciaio. La ruota anteriore è controllata da una forcella telescopica con un diametro del tubo di scorrimento da 35 mm. Il controllo della ruota posteriore avviene attraverso un braccio oscillante su un solo lato. Nella parte posteriore, le sospensioni e lo smorzamento sono eseguiti da un asse con struttura a molla a controllo diretto e completamente coperto. Il nuovo BMW CE 04 è dotato di pneumatici di dimensioni generose, con 120/70 R15 67H all’anteriore e 160/60 R15 56H al posteriore.

Nella parte anteriore, un freno a doppio disco assicura la decelerazione sicura, supportato da un sistema a disco singolo nell’area posteriore. La sicurezza è assicurata anche dall’ABS Motorrad. L’ABS Pro, disponibile come optional, si spinge ancora oltre: tramite un sensore di banking, controllando anche la frenata in curva, offrendo così la massima sicurezza possibile.

Il nuovo BMW CE 04 è dotato di serie di uno schermo a colori TFT da 10,25 pollici con navigazione a mappe integrata e funzioni di connettività. Lo schermo rende possibile la visualizzazione di una mappa di navigazione nel quadro strumenti. Non è quindi necessario un display aggiuntivo.

I gruppi ottici del nuovo BMW CE 04 si basano sulla più moderna tecnologia LED, comprendono un proiettore per luce abbagliante e uno per luce anabbagliante nella parte anteriore. Oltre a una luce posteriore con tecnologia LED, anche gli indicatori di direzione utilizzano la tecnologia a LED. Una sicurezza ancora maggiore di notte è offerta dalla luce di svolta adattiva Headlight Pro, disponibile come optional.

Il vano per il casco è laterale e può essere azionato da seduti. È inoltre presente un vano ventilato con presa Usb-C per la ricarica dello smartphone. I prezzi non sono stati comunicati.

