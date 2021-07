Philips 498P9Z è il monitor da 49″ super wide

Per tenersi al passo con l’ambiente di lavoro frenetico di oggi, i professionisti hanno bisogno di gestire efficacemente le attività quotidiane – e un monitor funzionale può svolgere un ruolo cruciale. Per soddisfare le esigenze di professionisti come consulenti finanziari, grafici, architetti, programmatori e qualsiasi altro utente che sente il bisogno di più spazio sullo schermo, e per permettere di avere una visione migliore su tutte le applicazioni, è arrivato il nuovo display 32:9 49″ (48.8″ / 124 cm diag.) Philips 498P9Z. Questo monitor è dotato di un pannello curvo VA, offre una frequenza di aggiornamento di 165Hz e la sincronizzazione adattiva, un prodotto indicato come ideale sia per il lavoro sia per l’intrattenimento.

Lo schermo 32:9 SuperWide 49″, con risoluzione 5120 x 1440, è indicato come in grado di sostituire configurazioni multischermo. È come avere due schermi QuadHD da 27″ 16:9 affiancati, perfetto per fogli di calcolo, videomaker. programmatori, architetti, grafici, ecc. La curvatura 1800r dello schermo promette un’esperienza “coinvolgente e confortevole”, rispecchiando il campo visivo naturale e riducendo riflessi e distorsioni.

Il DisplayHDR 400, certificato VESA, offre seacondo il produttore un significativo miglioramento rispetto ai normali display SDR. LA frequenza di aggiornamento di 165Hz e la tecnologia Adaptive-Sync offrono un’azione fluida, senza soluzione di continuità.

Le tecnologie eye care come FlickerFree, la modalità EasyRead e la modalità LowBlue promettono un’esperienza visiva più confortevole, filtrando le emissioni dannose di luce blu e riducendo lo sfarfallio.

Il rapporto e le dimensioni del display permettono di aprire più applicazioni e documenti contemporaneamente, senza doversi destreggiare tra i vari file aperti: chat, e-mail, video e schede tecniche trovano tutti spazio sul monitor da 49″. Per le configurazioni più estreme e il multitasking, sono presenti anche la tecnologia MultiView e uno switch KVM integrato. MultiView permette la doppia connessione permettono di lavorare con più dispositivi, ad esempio utilizzando un computer fisso e un notebook contemporaneamente, mentre con lo switch KVM integrato MultiClient, è possibile controllare due computeer separati con un unico sistema di monitor-tastiera-mouse, passando facilmente da una sorgente all’altra. Il monitor offre diverse opzioni di connettività, con una gestione intelligente dei cavi per mantenere le aree di lavoro pulite e organizzate.

Philips 498P9Z sarà disponibile da agosto 2021 con un prezzo al pubblico di 1149 euro.

