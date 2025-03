Ogni BMW avrà quattro super cervelli a iniziare da Neue Klasse

Pubblicità

BMW Group annuncia “un sistema nervoso digitale di nuova generazione”, inclusi quattro super cervelli, sviluppato per tutte le varianti di propulsione e segmenti di veicoli: questo sistema verrà introdotto per la prima volta nei modelli della Neue Klasse.

Il produttore riferisce di quattro computer ad alte prestazioni, chiamati anche “Superbrain” (“super cervelli”), che concentrano la potenza di calcolo per le funzioni più importanti per l’utente: infotainment, guida automatizzata, dinamica di guida e funzionalità di base come accesso al veicolo, climatizzazione e comfort.

I quattro Superbrain vantano potenza di calcolo “oltre 20 volte superiore” rispetto all’attuale generazione di veicoli e sono indicati come progettati per supportare futuri aggiornamenti software e nuove funzionalità, inclusi servizi basati sull’intelligenza artificiale che promettono “un’esperienza utente ancora più avanzata”.

“A partire dal primo modello della Neue Klasse, introdurremo le tecnologie della Neue Klasse in tutta la futura gamma di modelli, in tutti i segmenti e in tutte le varianti di propulsione”, riferisce Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, responsabile dello Sviluppo. Un componente fondamentale del sistema nervoso digitale è il cablaggio che è stato radicalmente semplificato. Si basa sulla cosiddetta architettura di cablaggio zonale, che utilizza 600 metri di cavi in meno e consente una riduzione di peso del 30% rispetto alla generazione precedente.

Il cablaggio è suddiviso in quattro zone: anteriore, centrale, posteriore e tetto. I “super cervelli” sono collegati tramite connessioni dati ad alta velocità a unità di controllo più piccole, i controller zonali, che gestiscono e consolidano il flusso di dati elettronici in entrata e in uscita dalle zone. Il cablaggio nel veicolo è quindi correlato alla zona e può essere più corto, sottile e leggero.

Un prerequisito fondamentale per un cablaggio più sottile e leggero sono i cosiddetti “Smart eFuses”. Si tratta di fusibili digitali che sostituiscono fino a 150 fusibili tradizionali. Gli Smart eFuses permettono una distribuzione dell’energia digitale e intelligente ai vari componenti del veicolo.

L’attivazione selettiva dei componenti consente la creazione di modalità di alimentazione smart per diversi stati operativi del veicolo, come guida, parcheggio, ricarica e aggiornamento, in cui è possibile identificare e disattivare i consumi superflui. In questo modo, i fusibili elettronici contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica del 20%.

Per la Neue Klasse, i team di sviluppo BMW stanno lavorando su oltre 1.000 moduli software, più di 20 GB di codice e oltre 500 milioni di righe di codice, che saranno integrati nei “super cervelli” e nell’intera architettura elettronica del veicolo. Il fulcro dello sviluppo software per i veicoli è l’ambiente di sviluppo integrato, basato su una tool-chain su misura chiamata CodeCraft.

La velocità e la qualità dello sviluppo sono state migliorate grazie all’impiego di strumenti che supportano i programmatori con l’intelligenza artificiale generativa. CodeCraft opera nel cloud su un’infrastruttura che può arrivare fino a 75.000 CPU virtuali, supportando simultaneamente oltre 10.000 sviluppatori software e gestendo fino a 200.000 compilazioni software al giorno nei periodi di massima attività. Questo si traduce in un aumento della produttività di oltre 130 volte rispetto a dieci anni fa.

