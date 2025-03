Xbox diventerà portatile e all’insegna di Windows

Pubblicità

Sembra che le prossime console da gioco di Microsoft, portatile inclusa, possano essere più simili a veri e propri PC, piuttosto che a macchine stile Xbox: in questo momento storico, in cui la società si trova a dover definire le sue prossime mosse hardware, si scopre che il futuro del gaming possa essere sempre più integrato con l’ecosistema Windows.

Tra le novità, emerge lo sviluppo di un dispositivo portatile, probabilmente in collaborazione con noti marchi del settore PC, come ASUS, Lenovo o MSI. Con il nome in codice “Keenan”, questa console portatile, attesa già per il 2025, dovrebbe avere un design stile Xbox, completo di pulsante ufficiale e altre caratteristiche distintive del marchio.

Si prevede che il dispositivo giri su Windows, con accesso diretto al Microsoft Store e al PC Game Pass, offrendo agli utenti la possibilità di installare piattaforme come Steam. Tale prodotto, oltre a servire come strumento di ricerca e sperimentazione per Microsoft, dovrebbe sfruttare le nuove funzionalità “device aware” di Windows 11, riducendo il tipico “bloatware” dei dispositivi partner.

Parallelamente, Microsoft ha avanzato piani per una nuova generazione di console Xbox, che includeranno un successore di Xbox Series X, nonché nuove opzioni per i controller e altri accessori, con una data di lancio ipotizzata per il 2027. Anche queste console, però, dovrebbero permettere una maggiore integrazione con Windows, semplificando il lavoro degli sviluppatori nella fase di porting dei giochi da PC.

Dovrebbe, comunque, rimanere la compatibilità con i titoli delle vecchie generazioni, grazie a un team dedicato alla retrocompatibilità con Phil Spencer, insieme ad altri dirigenti, che hanno anche suggerito la possibilità di supportare store di terze parti come Epic Game Store e GOG, ampliando ulteriormente le opzioni per i consumatori.

Il futuro hardware di Xbox sembra quindi orientato a colmare il divario tra il gaming su console e quello su PC, offrendo dispositivi che operino su una piattaforma unificata. Non più, dunque, una tradizionale console staccata dall’ecosistema Windows, bensì un prodotto con una profonda integrazione con il sistema operativo di Microsoft.

