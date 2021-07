BeO Beoplay H4, cuffie che controllate con Apple Watch ora a metà prezzo: 149 €.

Importante ribasso si Amazon per gli appassioni di musica e di oggetti di design: le cuffie B&O Beoplay H4 sono a metà prezzo: 149 €.

Stiamo parlando di cuffie “top” realizzate con cura e grande attenzione per i dettagli e i materiali. Citiamo tra gli altri lo chassis in alluminio, pelle di bovino per la copertura esterna e di agnello per i padiglioni imbottiti in schiuma. La batteria interna da 600 mAh assicura, dice il produttore, 19 ore di riproduzione ininterrotta con connessione Bluetooth 4.2 capace di memorizzare fino ad otto diversi dispositivi. Nel caso in cui la batteria dovesse scaricarsi è possibile collegare le cuffie via cavo con jack da 3.5mm (nella confezione ne è incluso uno da 1,2 metri).

Le cuffie non hanno controlli touch, ma con pulsanti fisici e sono compatibili con l’app BeoPlay per iOS che permette agli utenti di scegliere uno dei preset audio disponibili, modificare il profilo audio in base ai propri gusti e regolare diverse altre impostazioni direttamente dallo smartphone. Tutto si può eventualmente controllare anche da Apple Watch, potendo selezionare i preset e tenere sotto controllo il livello della batteria direttamente dal polso.

Queste cuffie costerebbero 300 euro (prezzo ufficiale di B&O) ma su Amazon oggi le acquistate a solo 149 euro, meno di metà prezzo sia per il colore bianco che nero