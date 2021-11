Tutte le offerte Homekit del primo giorno della Settimana Black Friday Amazon, Meross, Xiaomi, Hue, Nanoleaf, Eufy

Se vi siete letto la nostra guida ad Homekit avrete scoperto che esistono tantissime periferiche che possono entrare a fare parte della domotica Homekit sia direttamente con Wi-Fi, Bluetooth e Thread, sia attraverso un gateway come quello di Philips Hue. Tra questa una buona quantità è in sconto per la settimana del Black Friday e questi sono i prodotti già disponibili dal primo giorno.

Tornate a trovarci su questa pagina e fino al 29 Novembre vi aggiorneremo con un numero crescente di prodotti tutti compatibli Homekit.

Ecco la lista di oggi.



Striscia LED Intelligente meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google Home, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 34,49 € – invece di 65,99 €

sconto 48% – fino al 21 nov 21

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, Controllo Vocale, Design Elegante, Controllo Touch, Bianco, Versione Italiana In offerta a 32,99 € – invece di 49,99 €

sconto 34% – fino al 29 nov 21

LEDVANCE Presa intelligente, tecnologia Bluetooth, per il controllo dispositivi convenzionali Smart Home, controllabile con Google, Alexa Voice Control e Apple, SMART+ BT PLUG, confezione da 1 In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 29 nov 21

Philips Hue White and Color Ambiance Lampadina LED Smart, 4 Pezzi, con Bluetooth, Attacco E27, 15W, Dimmerabile, 800 Lumen, Bianco In offerta a 133,99 € – invece di 179,90 €

sconto 26% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit – 5 Esagoni Luminosi In offerta a 90,99 € – invece di 129,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit – 9 Esagoni Luminosi In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Shapes Hexagons Starter Kit – 15 Esagoni Luminosi In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Shapes Hexagons Expansion Pack – 3 Esagoni Luminosi Aggiuntivi In offerta a 41,99 € – invece di 59,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Elements Esagoni Effetto Legno Starter Kit – 7 Pannelli Luminosi In offerta a 160,99 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Elements Esagoni Effetto Legno Expansion Pack – 3 Pannelli Luminosi Aggiuntivi In offerta a 69,99 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Shapes Triangles Starter Kit – 4 Triangoli Luminosi In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Shapes Triangles Starter Kit – 15 Triangoli Luminosi In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Shapes Triangles Expansion Pack – 3 Triangoli Luminosi Aggiuntivi In offerta a 41,99 € – invece di 59,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Shapes Mini Triangles Expansion Pack – 10 Mini Triangoli Luminosi Aggiuntivi In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Canvas Smarter Kit – 4 Quadrati Luminosi In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Canvas Smarter Kit – 9 Quadrati Luminosi In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Canvas Smarter Kit – 17 Quadrati Luminosi In offerta a 237,99 € – invece di 339,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Nanoleaf Canvas Expansion Pack – 4 Quadrati Luminosi Aggiuntivi In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino al 29 nov 21

Presa WiFi Esterna Compatibile con HomeKit Multipresa Smart Intelligente Outdoor Spina Plug 2 Prese uscita, Funzione Timer, Controllo Remoto, Compatibile con Siri, Alexa, Google Home e IFTTT In offerta a 27,74 € – invece di 49,99 €

sconto 45% – fino al 24 nov 21

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 37,49 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino al 22 nov 21

Presa WiFi Esterna Multipresa Intelligente Outdoor Smart Spina Plug 2 Prese uscita, Funzione Timer, Controllo Remoto, Compatibile con HomeKit, SmartThings, Alexa, Google Home In offerta a 22,49 € – invece di 43,99 €

sconto 49% – fino al 28 nov 21

eufy Security telecamera wifi esterno eufyCam 2 Pro, durata 365 gg, compatibilità HomeKit, risoluzione 2K, impermeabilità IP67, visione notturna, kit 2 telecamere, zero costi mensili In offerta a 299,99 € – invece di 399,99 €

sconto 25% – fino al 29 nov 21

