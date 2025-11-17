Bonus Elettrodomestici 2025 fino a 200 euro, come richiederlo

Parte il Bonus Elettrodomestici, l’incentivo statale disponibile tramite l’app IO e promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per favorire la sostituzione degli apparecchi obsoleti con modelli più efficienti. L’obiettivo è sostenere la riduzione dei consumi e incoraggiare l’adozione di tecnologie più sostenibili.

Possono accedere al bonus tutti i maggiorenni residenti in Italia, con la possibilità di ottenere un solo incentivo per famiglia anagrafica. La richiesta avviene direttamente all’interno dell’app IO, dove è necessario autenticarsi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

La presentazione delle domande inizia martedì 18 novembre 2025 alle ore 07:00 e resterà aperta fino a esaurimento delle risorse disponibili. Una volta inviata la richiesta, l’utente riceverà una notifica con l’esito dopo le verifiche previste.

Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo d’acquisto dell’elettrodomestico, con un limite massimo di 100 euro per chi possiede un ISEE superiore a 25.000 euro oppure di 200 euro per chi presenta un ISEE pari o inferiore a questa soglia.

L’incentivo è valido per grandi elettrodomestici da sostituire tramite rottamazione del modello precedente, che deve essere di classe energetica inferiore rispetto al nuovo. Le categorie incluse comprendono lavatrici, lavasciuga, forni, cappe, lavastoviglie, asciugabiancheria, frigoriferi, congelatori e piani cottura. Lo smaltimento del vecchio elettrodomestico è a carico del venditore e non comporta costi aggiuntivi. A questo indirizzo è possibile visualizzare l’elenco completo di tutti gli elettrodomestici che rientrano nel bonus.

Come richiedere il bonus

Per richiedere il bonus è sufficiente aprire l’app IO aggiornata, accedere alla sezione Servizi e poi selezionare la voce Bonus Elettrodomestici: da qui è possibile seguire la procedura guidata, fornendo i dati richiesti, inclusi quelli relativi all’ISEE.

In caso di approvazione, l’incentivo viene caricato nel portafoglio digitale dell’app e deve essere utilizzato entro 15 giorni dalla sua attivazione. Il bonus si applica come sconto immediato al momento dell’acquisto, sia online sia presso un negozio aderente all’iniziativa, e non è cumulabile con altre agevolazioni o detrazioni per lo stesso prodotto.

