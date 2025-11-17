Oneisall FC10 è la tosatrice silenziosa per cani e gatti timorosi

I proprietari che desiderano curare personalmente la toelettatura dei propri animali domestici possono iniziare a farlo con Oneisall FC10: sembra un rasoio elettrico per umani, invece è uno strumento progettato per le esigenze specifiche di cani e gatti, allo stesso tempo versatile e completo da usare per i padroni.

Innanzitutto è dotato di un motore veloce (7.000 RPM), ma silenzioso per non infastidire, stressare e fare scappare gli animali più timorosi. Il costruttore dichiara una rumorosità inferiore ai 55dB, quindi inferiore a una conversazione normale tra due persone che raggiunge i 60dB. Si può usare senza filo sia in casa che all’aperto, grazie alla batteria da 2.000 mAh che permette di rasare fino a tre cani prima di richiedere una ricarica via connettore USB-C.

Le specifiche indicano fino a 3,5 ore di utilizzo continuo con una sola carica: un piccolo display integrato nell’impugnatura mostra la percentuale di carica della batteria e lo stato della ricarica. Compatto e leggero Oneisall FC10 è progettato per essere impugnato agevolmente anche durante le sessioni di toelettatura più lunghe.

Tosatrice 4 in 1

Oltre al motore potente e silenzioso è dotato di lame in ceramica, per tagliare il pelo senza strappi: nella confezione sono incluse quattro testine intercambiabili. Così con Oneisall FC10 si passa dalla tosatura generale alle rifiniture millimetriche, senza dover acquistare e usare altri strumenti.

La testina curva più grande serve per regolare il pelo nelle zone più estese, mentre la testina di precisione torna utile per le aree piccole e delicate, come muso, orecchie e zampe. Per semplificare le operazioni anche ai meno esperti Oneisall FC10 mette a disposizione una luce LED integrata che si attiva con un pulsante dedicato, utile per illuminare le zone più difficili.

Nella dotazione sono inoltre inclusi i pettini guida regolabili, per modellare il pelo alla lunghezza desiderata e un accessorio levigatore per limare e accorciare le unghie. Nella dotazione sono infine inclusi anche olio lubrificante lame e spazzolino per pulizia e mantenimento delle lame.

Oneisall FC10, disponibilità, prezzo e sconto lancio

La tosatrice 4 in 1 Oneisall FC10 è già disponibile al prezzo di listino di 69,99 euro. Per il lancio il costruttore la propone in sconto sul proprio sito e anche da questa pagina di Amazon al prezzo di 39,99 euro.

