Come aggiungere patente e tessera sanitaria nell’app IO

Finora riservata a un numero limitato di persone, parte oggi per tutti i cittadini la possibilità di inserire all’interno dell’app IO alcuni documenti, quali Patente di guida, Tessera sanitaria e Carta Europea della Disabilità. Ecco i semplici passaggi per creare il proprio portafoglio digitale.

Per poter inserire i propri documenti su IO è sufficiente accedere all’app, autenticarsi tramite codice PIN o biometria. A questo punto, sulla parte in basso è necessario accedere alla sezione “Portafoglio” e, da qui, cliccare sul pulsante “Aggiungi al Portafoglio +“.

La prima volta sarà necessario autenticarsi tramite SPID o CIE. Questo passaggio è obbligatorio per poter abbinare correttamente al proprio portafoglio i documenti richiesti. Dopo aver verificato la propria identità si avrà accesso alla schermata in cui sono presenti i documenti da aggiungere.

A partire da oggi, oltre alla Carta Giovani Nazionale e ai Metodi di pagamento che erano già disponibili, sarà possibile aggiungere anche Patente di Guida, Carta Europea della Disabilità e Tessera Sanitaria.

Ad ogni modo, dopo aver cliccato sul documento da aggiungere, sarà sufficiente seguire le istruzioni visualizzate su schermo per il corretto inserimento del documento. In pratica, per ciascun documento viene richiesto nuovamente di eseguire l’autenticazione tramite PIN o impronta digitale.

Le semplici schermate successive mostreranno automaticamente i propri dati anagrafici, come nome, cognome, data di nascita e codice fiscale. Non è necessario inserire alcun numero di patente o di tessera sanitaria, così come non è necessario fotografare i documenti fisici.

Il sistema riempirà automaticamente tutti i campi anagrafici necessari, ripresi da SPID o CIE, e mostrerà alla fine del procedimento il proprio documento digitale nel portafoglio.

Nel caso della patente di guida, dopo aver seguito la procedura, sarà necessario attendere qualche minuto prima che la motorizzazione autorizzi l’operazione. Una notifica informerà l’utente non appena la propria patente di guida sarà stata autorizzata per l’inserimento nel portafoglio dell’app IO.

Per quanto concerne la tessera sanitaria, invece, l’inserimento appare immediato, anche se attualmente i sistemi sembrano essere congestionati e, in alcune occasioni, viene fuori un messaggio di errore che invita a riprovare.

I documenti presenti nel portafoglio digitale riproducono a livello estetico le versioni cartacee, anche se la validità effettiva è visualizzata premendo il pulsante “mostra Certificato di autenticità“. Cliccandovi sopra viene fornito un codice QR che le autorità potranno inquadrare per avere certezza della legittimità del documento elettronico fornito.

