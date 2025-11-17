Microsoft blocca i pirati, più difficile attivare Windows e Office senza licenza

Non è più possibile attivare Windows e Office senza licenza, sfruttando un metodo che finora era stato tollerato da Microsoft: lo script open-source KMS38.

Massgrave (MAS – Microsoft Activation Scripts), creatore dello strumento open-source KMS3, ha confermato che l’exploit non è più funzionamento dopo l’ultimo aggiornamento distribuito da Microsoft.

Finora lo script in questione era stato sfruttato per la pirateria, considerato sicuro, facile da usare e in grado di garantire il funzionamento di Office e Windows anche dopo gli aggiornamenti.

Ora tutto cambia: con l’aggiornamento di novembre di Windows 11 la Casa di Redmond ha rafforzato i controlli sull’ecosistema, riducendo le possibilità di configurare il sistema senza un account online. Dopo l’update vari utenti delle versioni “pirata” di Office hanno segnalato di aver perso l’attivazione e la comparsa di messaggi che invitano ad acquistare una regolare licenza, scelta che si può fare anche con pochi euro grazie a diversi siti che vendono licenze legittime a basso costo, permettendo di risparmiare e di attivare i software completi di tutte le loro funzionalità.

A cosa serviva lo script open-source KMS38

Per anni KMS38 è stato considerato il riferimento nel mondo per le attivazioni illegali di Office e Windows, considerato sicuro per la natura open-source del progetto (ospitato su Github, piattaforma di Microsoft!), che permetteva di verificare il codice e di ridurre i rischi legati ai malware. Il “trucco” consisteva nel simulare un server aziendale “buggato”, sfruttava un difetto logico del sistema di gestione delle attivazioni, un bug che era possibile tenendo conto delle reti aziendali, ambiti nei quali è possibile attivare grandi quantità di dispositivi senza collegarsi direttamente ai server Microsoft.

Il metodo KMS38 “ingannava” Windows facendo credere al sistema operativo di essere connesso a un server KMS e creando un pacchetto dati modificato che estendeva la scadenza della licenza fino al 19 gennaio 2038 (la data massima gestibile in teoria da macchine Unix con sistemi a 32-bit, uno storico limite tecnico).

Il blocco dell’attivazione pirata avviene nel contesto di altri cambiamenti che puntano a rendere più controllato l’ambiente Windows, inclusa l’impossibilità d di configurare il sistema senza un account Microsoft, complicando i metodi per l’attivazione offline.

A questo indirizzo trovate in offerta Office a 31 euro in versione PC e Office Home e Business per Mac a 49,99€.

