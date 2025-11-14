Belkin richiama due prodotti con batteria per motivi di sicurezza

Belkin ha avviato un richiamo per tutte le unità Auto-Tracking Stand Pro (modello MMA008) e del BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K (modello BPB002) e ha fatto sapere che offrirà un rimborso completo a chi ha acquistato questi prodotti, dietro presentazione di una prova d’acquisto valida o del numero di serie.

L’azienda spiega che “Un difetto di fabbricazione potrebbe causare il surriscaldamento dei componenti delle celle agli ioni di litio dei prodotti, con conseguente rischio di incendio per i consumatori”. Nessun altro caricabatterie wireless Belkin né altri prodotti Belkin sono interessati da questo richiamo.

Se avete acquistato il Belkin Auto-Tracking Stand Pro modello MMA008 o il BoostCharge USB-C PD Power Bank 20K modello BPB002, è importante smettere di usarli immediatamente, scollegarli da da qualsiasi alimentatore o altro prodotto e contattare il produttore.

Belkin suggerisce “Riponete il vostro BPB002 e/o MMA008 in un luogo sicuro e asciutto, lontano da qualsiasi materiale infiammabile o che possa danneggiare il power bank. Non gettate il vostro power bank o il supporto con tracciamento automatico nei contenitori dei rifiuti o della raccolta differenziata”.

Come determinare se il dispositivo Belkin è incluso nel richiamo

Per determinare se il dispositivo è incluso nel richiamo, bisogna:

Individuare il numero di modello sul retro o sul lato del dispositivo Belkin. Se il numero di modello è MMA008 o BPB002, procedere al passo successivo (se non si possiede nessuno di questi prodotti, non è necessario intraprendere alcuna azione e si può continuare a utilizzare il prodotto Belkin) Individuare il numero di serie e/o la prova d’acquisto Compilare il modulo di richiesta di richiamo da qui.

Come individuare il numero di serie

Il numero di modello e il numero di serie sono entrambi riportati sul retro o sulla parte inferiore del prodotto, sull’etichetta del prodotto.

Non ho problemi, posso continuare a usare i prodotti?

No. Anche se il dispositivo sembra funzionare normalmente, Belkin sottolinea che le unità interessate non devono essere utilizzate.

Come contattare l’assistenza Belkin?

È possibile contattare Belkin tramite assistenza telefonica (qui le indicazioni) o chat (qui le indicazioni)

Come smaltire in modo sicuro i prodotti con batteria Belkin

Il produttore suggerisce di smaltire i prodotti interessati tramite una struttura certificata attrezzata per il trattamento delle batterie agli ioni di litio. Si consiglia di contattare il centro di raccolta dei rifiuti pericolosi della propria zona per verificare se accettano dispositivi alimentati da batterie agli ioni di litio. Verificare sempre con la struttura prima di consegnare il tuo prodotto.

È importante NON gettare il prodotto interessato nei rifiuti domestici, nei contenitori per il riciclaggio o nei contenitori per la raccolta delle batterie di uso comune che si trovano nei negozi al dettaglio. Questi luoghi NON sono progettati per gestire prodotti agli ioni di litio come i power bank, che possono rappresentare un pericolo di incendio se maneggiati in modo improprio.

