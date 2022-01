Bonus TV 2022: le regole per chi vuole cambiare TV

Se non avete ancora approfittato del bonus TV per cambiare televisore o acquistare un decoder digitale terrestre a prova di switch off, sappiate che siete ancora in tempo. Ed infatti, il governo ha stanziato ulteriori 68 milioni di euro da dedicare ai cosiddetti Bonus TV e Bonus rottamazione TV, per uno sconto sul nuovo acquisto fino a 130 euro.

La novità degli ultimi giorni è che il fondo per il bonus TV è stato rifinanziato con 68 milioni per il 2022. Questo vorrà dire, insomma, che non dovrebbero esserci problemi per potervi accedere, sebbene si tratti di un bonus fino ad esaurimento. Il nuovo finanziamento fa parte di una delle novità contenute nella legge di Bilancio 2022.

Tra le altre novità, peraltro, gli over 70 che hanno un assegno pensionistico sotto i 20 mila euro annui potranno ricevere un nuovo decoder direttamente a casa. Questo per via degli accordi tra il ministero dello Sviluppo e Poste Italiane. In questo modo, hanno spiegato le parti, si attua un meccanismo di aiuto concreto e immediato a chi non ha mezzi e dimestichezza con la tecnologia per stare al passo con quella che è stata rinominata la rivoluzione digitale.

Al di là della novità, che riguarda il nuovo stanziamento di fondi, non mutano le condizioni, gli importi e le modalità di utilizzo del bonus. Sostanzialmente sono due i bonus cui si può accedere, e sono cumulabili tra loro, per arrivare ad uno sconto di 130 euro massimo.

Prima ancora di vedere nel dettagli i due bonus vi consigliamo la lettura di questo articolo, che spiega in dettagli chi e perché dovrà cambiare TV. Ad ogni modo, chiunque potrà accedere ai due bonus, che permetteranno di acquistare TV a prezzi davvero scontati.

Bonus rottamazione TV

Il primo dei due bonus è quello legato alla rottamazione di un vecchio TV, da smaltire presso centri autorizzati, o portandolo direttamente in negozio.

Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di 3 requisiti.

La residenza in Italia

La rottamazione corretta di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018

Essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. Quest’ultimo requisito non è previsto per i cittadini di età pari o superiore a settantacinque anni, i quali sono esonerati dal pagamento del canone.

Il bonus Rottamazione TV consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro e è cumulabile per l’acquisto di un apparecchio anche con il precedente incentivo (Bonus TV Decoder) per coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Se acquistate, ad esempio, un TV da 500 Euro avrete il massimo del bonus possibile, quindi 100 Euro di sconto, se il TV costa 400 euro, invece, avrete al massimo 80 Euro di sconto.

A questo indirizzo potete trovare il modulo PDF necessario per ottenere il bonus.

Bonus TV

Il secondo bonus, cumulabile con il primo, è destinato a chi ha un ISEE inferiore ai 20.000 euro. Questo darà diritto ad uno sconto di 30 euro sull’acquisto di una TV o un decoder compatibile con i nuovi standard. Per poterne beneficiare non è necessario smaltire una vecchia TV, ma sarà sufficiente compilare un autocerificazione per attestare il proprio reddito da portare direttamente al negozio.

A questo indirizzo trovate il modulo PDF per ottenere lo sconto di 30 euro.

Per verificare che una TV o un decoder da acquistare rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”, che trovate direttamente a questo indirizzo.

Se volete acquistare online un decoder, così da non dover cambiare TV, ricordatevi che a questo indirizzo troverete una lista dei migliori da poter acquistare su Amazon.