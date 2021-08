Come richiedere il bonus TV 100 euro con il modulo in PDF

È finalmente arrivato il nuovo incentivo per l’acquisto di una TV compatibile con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 – HEVC MAIN 10. Ecco come funziona e il modulo PDF da compilare per ottenere fino a 100 euro di sconto.

Iil bonus rottamazione TV è un’agevolazione di cui si può beneficiare rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard di codifica HEVC MAIN 10. A differenza del bonus TV – DECODER precedente, non è richiesto ISEE inferiore a 20.000 euro, anche se l’agevolazione è comunque legata al nucleo familiare in quanto è concesso un solo bonus per l’acquisto di un televisore a famiglia.

Per usufruire del contributo è necessario essere in possesso di 3 requisiti.

La residenza in Italia

La rottamazione corretta di un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018

Essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. Quest’ultimo requisito non è previsto per i cittadini di età pari o superiore a settantacinque anni, i quali sono esonerati dal pagamento del canone.

L’incentivo sarà disponibile fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento delle risorse stanziate, pari a circa 220 milioni di euro.

Come funziona bonus TV 100 euro

Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino ad un importo massimo di 100 euro e è cumulabile per l’acquisto di un apparecchio anche con il precedente incentivo (Bonus TV Decoder) per coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Se aquistate un TV da 400 Euro avrete 80 Euro di sconto, se il TV costa 500 euro o più avrete al massimo 100 Euro di sconto.

La rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta. In alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in una isola ecologica autorizzata (RAEE), prima di recarsi ad acquistare la nuova. Per un trovare un centro RAEE autorizzato al ritiro nella vosta area partite da questa pagina,

Per poter procedere con il bonus bisogna scaricare e compilare questo modulo PDF di autodichiarazione che certifichi il corretto smaltimento e di regolare pagamento del canone TV.

Per verificare che una TV o un decoder da acquistare rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei”, che trovate direttamente a questo indirizzo.

