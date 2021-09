I migliori decoder digitale DVB T2 da acquistare per non cambiare TV

Lo switch off incute un po’ di timore in quanti non dispongono in casa di una TV di ultima generazione e che, presto o tardi, dovranno certamente attrezzarsi al nuovo standard. Nessuna preoccupazione, non è necessario cambiare TV e spendere centinaia, se non migliaia, di euro.

Bastano davvero pochi spiccioli per prepararsi ai nuovi standard. Come? Semplicissimo, acquistando un decoder digitale terrestre pronto per la ricezione dei nuovi canali HD, naturalmente con il supporto allo standard di ultima generazione DVB T2. Ecco come sceglierlo, e quali sono i migliori.

Dobbiamo, anzitutto, tenere distinti i DTT, decoder digitali terrestri, da quelli che possono essere le smart TV Box. In questo articolo ci occuperemo dei primi, ossia di tutti quei decoder che permetteranno, senza necessità di cambiare la vostra TV, di continuare a guardarla anche dopo che lo switch off sarà completato.

I TV Box smart, invece, sono quelli che vi consentono di trasformare la TV in un centro multimediale avanzato, ossia dove poter scaricare e utilizzare applicazioni come YouTube, Netflix, Disney+, e tanti altri. Ovviamente, l’uno non esclude l’altro, e quindi oltre all’acquisto di un DTT, potrete anche affiancare alla TV una smart TV Box. Ma questa è un’altra storia…

Per restare in tema, vi segnaleremo in questo articolo i decoder per sopravvivere allo switch off, e che dunque dovranno avere principalmente due caratteristiche: tuner HD e supporto DVB-T2.

Tuner HD

Quanto alla presenza del supporto HD, ormai i principali broadcaster italiani dispongono e offrono all’utenza versioni in alta definizione dei loro canali standard. Tanto per capirci, ormai le principali reti godono di un canale a risoluzione HD, più elevata rispetto alla controparte standard, come Rai 1, Rai 2, Rai 3, ma anche Rete 4, Canale 5, Italia 1 e altri ancora. Per visualizzare questi canali, dunque, bisogna acquistare un ricevitore che incorpori un tuner in HD. Non preoccupatevi, tutti quelli della lista che seguono lo hanno.

Compatibilità DVB-T2

Ancor più importante, se vogliamo, è il supporto del decoder al nuovo standard di trasmissione DVB-T2, che andrà a sostituire totalmente il precedente DVB-T. Lo switch off incombe, e solo chi possiede un TV di nuova generazione, o un decoder di ultima generazione, potrà stare certo di vedere tutti i canali. Anche in questo caso, state tranquilli, perché tutti i decoder che elenchiamo di seguito sono pronti al DVB-T2.

I migliori DTT da acquistare

State certi, dunque, che scegliendo uno dei decoder di seguito elencati, potrete continuare a guardare i vostri programmi preferiti, senza dover sostituire la vostra TV, anche se datata.

Fenner – Con YouTube

Il Decoder digitale terrestre Fenner DVB-T2, offre tutto quel che serve per essere pronti allo switch off dei prossimi mesi. Tutto quello che dovrete fare per il corretto funzionamento è collegare il decoder alla presa elettrica e, successivamente alla TV, tramite Cavo HDMI oppure un cavo Scart se avete una TV non recentissima come un vecchio TV pure a tubo catodico che avete accantonato perché non disponeva di un sintonizzatore per il digitale terrestre.

Dopo 10 secondi partirà il timer in alto a destra e il decoder procederà automaticamente con la scansione dei canali. Non è richiesta alcuna connessione a internet per la corretta visione dei canali, ma il decoder è dotato anche di ingresso Ethernet per la visione dei canali YouTube. In questo caso, naturalmente è necessario collegare il decoder alla rete domestica tramite, appunto, il cavo di rete.

Il decoder è compatibile, come già detto con i nuovi standard, che possono essere verificati andando sul canale 100 e 200, e in generale permetterà la visione dei canali HD con codec H.264/H265 10 Bit. Risulta compatibile con i formati video 576i/ 576p/ 720p/ 1080i e 1080p, e offre anche la possibilità di riprodurre musica e film da chiavetta USB, oltre che i file multimediali MP4, DivX, HEVC, Mpeg-4, jpeg, Mp3. Sempre tramite cavo ethernet è possibile pure accedere al Meteo.

Tramite la presa USB potete accedere anche a filmati e tracce audio custoditi da una chiavetta USB oppure se non disponete di un collegamento ad una antenna esterna, potete alimentare una antenna interna portatile o spostabile.

Questo particolare decoder è, dunque, utile sia per la visione dei canali HD, anche dopo lo switch off, così da non dover cambiare TV, sia per la visione dei canali YouTube.

Costa solo 23,90 euro ed è disponibile direttamente a questo indirizzo.

Digiquest – Doppio Tuner

Il decoder Digiquest in questione ha funzione REC e doppio tuner; questo vuol dire che vi permetterà di registrare contemporaneamente fino a due canali, anche se appartenenti a MUX diversi. Grazie a questa caratteristica potrete registrare il programma in onda, ad esempio, sulla RAI, e un altro in onda sulle reti mediaset. Non solo, con questo decoder sarà possibile anche sfruttare la funzione Timeshift, quindi mettere in pausa in diretta grazie al telecomando multicontrollo incluso in confezione. Tutto quello che dovrete fare, per essere pronti a utilizzarlo, e collegare l’alimentatore 12V. La prima volta, ovviamente, andrà effettuata la sincronizzazione canali.

Si tratta di un decoder digitale terrestre FULL HD a 10bit, di facile installazione e con menu di facile utilizzo, con televideo. E’ compatibile con codifica audio Dolby Digital e il telecomando multicontrollo 2 in 1 vi permetterà di controllare decoder e TV, senza dover utilizzare altri telecomandi.

Funziona anche come media center, dove poter vedere film, ascoltare musica e guardare foto, tutto direttamente sul televisore: permette, infatti di riprodurre, video MKV, AVI, MP4, DiVX, oltre agli audio MP3, e alle immagini JPG, BMP, tramite pen drive USB.

Propone, sul retro, collegamento SCART o HDMI, e supporta anche aggiornamenti software via etere (OTA) USB e FTP.

Potete acquistarlo direttamente su Amazon a 43,99 euro, direttamente a questo indirizzo.

Edision PICCO T265 – Con supporto WiFi

Edision PICCO T265 è il digitale terrestre che gode del supporto al WiFi, grazie all’acquisto separato di una chiavetta USB WiFi opzionale. Non serve per la visione dei canali, e non è inclusa in confezione, ma se acquistata darà acceso alle app Youτube e rss news.

Il decoder gode di telecomando IR universale, grazie al quale sarà possibile controllare anche la TV, senza dover utilizzare più telecomandi. Il telecomando 2in1 è anche pronto e preprogrammato con le 4 funzioni più importanti per TV SAMSUNG e LG.

Tra le altre funzioni gode anche del supporto del teletext, e salvataggio automatico dell’ultimo canale visto. A livello di connettività presenta uscita hdmi per video/audio ad alta definizione, ma anche la scart per il collegamento alle TV più datate, oltre ad un ingresso IR in (jack), uscita s/pdif, e USB.

Il PICCO T265 supporta la nuova tecnologia di ricezione DVB-T2 H.265-HEVC 10 bit e questo garantisce ottime prestazioni di visione. La caratteristica, come già anticipato, è il supporto WiFi USB esterno per app come YouTube, notizie RSS.

Su Amazon costa appena 27,90 euro e si acquista da questo indirizzo.

Decoder Senior – Con telecomando semplificato

Anche in questo caso, ovviamente, ci troviamo di fronte ad un decoder pronto per il nuovo digitale terrestre. Supporta il DVB-T2 HEVC (H.265), ma quello che più colpisce di questo apparecchio è la presenza in confezione di due telecomandi a disposizione, uno normale ed uno in aggiunta più grande con tasti semplificati e maggiorati per una comoda visione. Potrebbe sembrare un’aggiunta da poco, ma così non è. Ed infatti, se consideriamo che i nostri cari, magari un po’ più avanti con l’età, dovranno fare i conti con un nuovo telecomando per usare la TV, allora la presenza di uno con tasti più grandi e semplici da usare, risulta davvero importante.

Tra le altre funzioni, il decoder è ottimo anche per guardare film di vari formati (AVI, MKV), foto ed immagini (JPEG, BMP), ascoltare musica (MP3), il tutto tramite la comoda porta USB frontale.

Costa 29,90 euro e si acquista da questo indirizzo.

Metronic – Il più compatto

Inutile dire quale sia la caratteristica principale di questo decoder. Chi lo sceglierà lo farà per le sue dimensioni. Ed infatti, se non volete intaccare visivamente la vostra vecchia postazione, inserendo un decoder più o meno grande, questo Metronic si posiziona dietro, grazie alla sua forma di dongle, risultando assolutamente invisibile alla vista.

Compatto e discreto allo stesso tempo, offre tutte le caratteristiche di un sintonizzatore tdt hd, risparmiando spazio grazie alle sue dimensioni ridotte pari a 2,8 x 8 x 1,2 cm. Grazie al sensore a infrarossi spostato, lo si potrà controllare facilmente anche se si trova nascosto dietro la TV, che potrà essere quindi installato a parete. Gode anche di una USB 2.0 per riprodurre file audio, video e foto.

Ultimo, non per importanza, il telecomando gode di un tasto SOS grazie al quale il sintonizzatore avvia una ricerca automatica dei canali.

Costa 37 euro, ma ne vale la pena se non volete appesantire la postazione con un nuovo box. Clicca qui per acquistarlo.