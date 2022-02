Bosch amplia la produzione di semiconduttori in Germania

Per affrontare l’attuale carenza globale di chip, Bosch prevede di ampliare ulteriormente la propria fabbrica di wafer e semiconduttori a Reutlingen in Germania. Oltre un quarto di miliardo di euro sarà investito nella creazione di nuovi spazi di produzione e clean-room da qui al 2025.

Il nuovo ampliamento a Reutlingen creerà altri 3.600 metri quadrati di spazio per le clean-room. Il produttore sta anche ampliando un impianto di energia e costruirà un edificio aggiuntivo per i sistemi di alimentazione che servono sia la nuova area di produzione sia quella esistente. La nuova area di produzione dovrebbe entrare in funzione nel 2025.

A ottobre dello scorso anno Bosch ha annunciato che avrebbe investito oltre 400 milioni di euro solo nel 2022 a Dresda e Reutlingen, in Germania, e a Penang, in Malesia. Circa 50 milioni di euro di questa cifra sono destinati alla fabbrica di wafer di Reutlingen. Sono stati inoltre presentati piani di investimento, per un totale di 150 milioni di euro, nella creazione di ulteriori clean-room negli edifici esistenti, presso lo stabilimento di Reutlingen, nel periodo 2021/2023. Nel complesso, l’area per le clean-room a Reutlingen è destinata a crescere da circa 35.000 metri quadrati a oltre 44.000 metri quadrati entro la fine del 2025.

Bosch sviluppa e produce semiconduttori da oltre 60 anni, di cui più di 50 a Reutlingen, sia per applicazioni automotive sia per il mercato dell’elettronica di consumo. I componenti dei semiconduttori prodotti da Bosch comprendono circuiti integrati specifici per le applicazioni (ASIC), sistemi microelettromeccanici (sensori MEMS) e semiconduttori di potenza. L’ulteriore espansione del sito di Reutlingen servirà principalmente la crescente domanda di MEMS nei settori automotive e consumer, nonché in futuro, i semiconduttori di potenza in carburo di silicio.

I chip sono destinati a giocare un ruolo sempre più importante nell’elettro-mobilità. Bosch è attualmente l’unico fornitore automotive al mondo che produce semiconduttori di potenza in carburo di silicio. Nello stabilimento di Reutlingen lavorano attualmente circa 8.000 collaboratori impegnati nello sviluppo e produzione di semiconduttori e di centraline elettroniche, nonché nella divisione eBike Systems.