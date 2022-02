Offerta Redmi Note 11 e 11S: solo 179€ con Mi Band 6 in regalo

Redmi Note 11S e Redmi Note 11 sono disponibili in super offerta, ecco dove acquistarli a partire da 179 euro.

Redmi Note 11S e Redmi Note 11 condividono molte caratteristiche e all’apparenza risultano anche simili. Anzitutto, entrambi i terminali sono dotati di un display FullHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

La prima differenza sotto scocca è relativa al processore. Ed infatti, mentre il Redmi Note 11S è alimentato dal processore MediaTek Helio G96, il Redmi Note 11 è equipaggiato con il SoC Snapdragon 680. Entrambi i telefoni includono una batteria da 5.000 mAh, con ricarica cablata rapida da 33 W.

Il Redmi Note 11S è disponibile nei modelli RAM LPDDR4X da 6 GB e 8 GB. La prima variante è disponibile nelle opzioni di archiviazione flash UFS 2.2 da 64 GB e 128 GB, mentre la seconda viene fornita solo nella versione da 128 GB di spazio di archiviazione.

Il Redmi Note 11, invece, è disponibile nei modelli RAM LPDDR4X da 4 GB e 6 GB. Il primo in versioni da 64 GB e 128 GB con memoria flash UFS 2.2, mentre il secondo solo nel modello da 128 GB.

Quanto alla sicurezza, tutti e due i terminali si affidano ad un Touch ID laterale, quindi al di fuori dello schermo, oltre a disporre di un jack per cuffie da 3,5 mm e altoparlanti stereo, oltre al blaster IR. Entrambi i terminali, inoltre, offrono due slot per schede SIM, con uno slot separato per schede microSD.

A livello multimediale il Redmi Note 11S include una fotocamera principale da 108 megapixel, un’unità ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel.

Il Redmi Note 11 è dotato, invece, di una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel.

In termini di camera selfie, Redmi Note 11S ha una fotocamera da 16 megapixel, mentre il Note 11 ne include una da 13 megapixel. Entrambi i dispositivi misurano 159,87 x 73,87 x 8,09 mm e pesano 179 grammi.

Il Redmi Note 11S è disponibile nei colori Graphite, Grey, Twilight Blue e Pearl White. Il Note 11, invece, è offerto nei colori Graphite Grey, Twilight Blue e Star Blue.

Prezzi e offerte

Per chi acquista tramite i link sottostanti ecco i regali previsti: i primi 600 ordini otterranno gli auricolari Redmi Bud3 Pro, per gli ordini da 601 a 1200 ci saranno in regalo le Xiao Air 2SE.

Inoltre, coloro che acquistano parteciperanno all’estrazione di 200 pezzi tra Xiaomi TV 4a 55 pollici (10 pezzi), Xiaomi 2 pro + robot aspirapolvere (20 pezzi), Redmi Note 11 (20 pezzi), chiavetta TV Xiaomi (50 pezzi), e coupon da 10 dollari e 5 dollari (50 pezzi).

Redmi Note 11S si acquista direttamente a questo indirizzo, a partire da 249 euro.

Redmi Note 11 si acquista direttamente a questo indirizzo, a partire da 179 euro.

Chi acquista un Redmi Note 11 4 +128 GB, otterrà una Mi Band 6 in regalo.