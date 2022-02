Amazon Astro Robot avvistato mentre serve la birra

Ti segue ovunque, è come avere una versione personale del robot simpatico e pasticcione R2-D2 di Guerre Stellari e porta la birra nei momenti di relax: anche se Amazon Astro Robot è disponibile fin da novembre per i primi utenti statunitensi che lo hanno acquistato con il programma di test su invito, solo recentemente sono apparsi in rete i primi filmati e i primi commenti.

Si tratta principalmente di un dispositivo Alexa con schermo su ruote, pensato per fare da guardiano di casa pattugliando ogni stanza per informare l’utente su rumori, vetri rotti, allarmi e sensori vari per fumo, gas ed eventuali. Ma è anche un dispositivo per chiamate e videochiamate e per tenere compagnia in casa grazie ai comandi Alexa che tutti ormai conoscono. Volendo segue sempre l’utente, ma è anche attento alla privacy, semplicemente indicando le stanze vietate.

Impara stanze e disposizione della casa per muoversi meglio, gli si può anche dire di raggiungere una persona e Astro Robot la cercherà in giro per la casa, magari per consegnare un messaggio o magari una birra o due grazie al vano su misura per due bottigliette o lattine sul retro.

Porta tutte le funzioni di un Alexa con schermo e videocamera in ogni stanza della casa e si può anche controllare da remoto con lo smartphone, magari per far giocare cane e gatto di casa. In un altro filmato le prime interazioni con il robot ricordano molto da vicino Wall-E protagonista dell’omonimo capolavoro di Pixar.

Ma come anticipato le funzioni principali riguardano monitoraggio e sicurezza della casa e comunicazione: per tutti i dettagli rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Il primo robot di Amazon sarà commercializzato con un prezzo di listino di 1.450 dollari, poco meno di 1.300 euro, ma gli utenti USA invitati a partecipare al programma di test lo possono avere al prezzo speciale di 999 dollari, circa 880 euro. Un prezzo ritenuto un po’ troppo alto da Matthew Nereim, un insegnante in Florida riportato da TheVerge, che considera più adeguato un posizionamento intorno ai 700 dollari, circa 622 euro. Ma questo significa meno della metà del prezzo di listino indicato da Amazon.

Il colosso dell’e-commerce fa sapere che Astro Robot è apprezzato dai primi utenti e che la società sta imparando molto sulle funzioni che ci si aspetta da un dispositivo di questo tipo. Non c’è ancora una data di commercializzazione in USA, quindi per l’Italia c’è da aspettare, sempre che arrivi nei nostri lidi.

In Italia Amazon ha da poco introdotto Echo Show 15 per Alexa sul grande schermo e avviato i preordini degli auricolari Echo Buds in offerta lancio a 79,99 euro invece del prezzo di listino di 119,99 euro.