Bosch GlassVAC in offerta, lavavetri elettrico per vetri, specchi e piastrelle a 46,99€

Su Amazon trovate in offerta Bosch GlassVAC, un interessante accessorio per la casa, perfetto per pulire vetri, piastrelle e superfici lisce in genere. Il costo è di 46,99€ invece di 74,90€, in prratica quello del Prime Day

Design compatto e tecnologia antigraffio

Bosch GlassVAC integra una batteria al litio ricaricabile tramite micro-USB, che garantisce fino a 30 minuti di autonomia.

La struttura è pensata per semplificare ogni passaggio: il recipiente dell’acqua si svuota con un solo gesto, premendo un pulsante in gomma. Due spie LED indicano lo stato della batteria in modo chiaro, anche durante l’utilizzo.

Le dimensioni compatte (solo 22 cm di altezza) permettono di lavorare vicino ai bordi delle finestre senza urtare i davanzali, rendendolo pratico anche su superfici strette.

Accessori inclusi e utilizzo semplificato

Nella confezione sono incluse due spazzole di larghezza diversa (133 mm e 266 mm) per adattarsi a ogni tipo di superficie, dai vetri delle finestre ai box doccia.

Il panno in microfibra e lo spruzzatore integrato permettono di rimuovere lo sporco in due passaggi: prima si spruzza il detergente, poi si passa all’aspirazione.

La cinghia da polso inclusa consente un utilizzo sicuro anche in altezza, ad esempio salendo su una scala.

Pulizia senza aloni grazie alla tecnologia Bosch

Il sistema di aspirazione si basa sull’esperienza Bosch nel settore automobilistico: la gomma con rivestimento polimerico è la stessa usata nei tergicristalli, e consente una pulizia precisa, senza striature né rumori.

L’aspirazione dei liquidi è efficace anche su specchi, piastrelle e superfici lisce, evitando gocciolamenti e riducendo il tempo necessario per l’asciugatura manuale.

Amazon propone oggi Bosch GlassVAC a 46,99€, con un ribasso importante e pari a quello delle giornate di sconti

Lo sconto di oltre 27€ è applicato direttamente sulla pagina del prodotto.

