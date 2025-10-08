Festa Prime, lo stendibiancheria pieghevole in legno Foppapedretti Gulliver a 125,99 €

Amazon propone oggi in sconto Foppapedretti Gulliver Stendibiancheria Pieghevole in Legno, ideale per chi cerca una soluzione solida e salvaspazio per asciugare il bucato in casa. Da 257€ si passa a 125,99€

Struttura pieghevole in legno massiccio

Foppapedretti Gulliver è realizzato in legno massiccio verniciato, disponibile in diverse finiture per adattarsi agli ambienti domestici. Il design è curato nei dettagli: le ruote piroettanti con freno permettono di spostarlo con facilità, mentre i bracci laterali, frontali e superiori si aprono indipendentemente a seconda del carico da stendere. Quando non serve, si chiude completamente su sé stesso diventando un mobile compatto profondo solo 14 cm, ideale anche per spazi ristretti.

Capacità di stenditura ampia e modulabile

Una volta aperto, lo stendibiancheria offre una superficie utile di oltre 27 metri lineari, sufficiente per il bucato di un’intera famiglia. Le alette laterali regolabili consentono di adattare l’apertura in base allo spazio disponibile e alla quantità di capi. La stabilità è garantita dalla struttura in legno e dalle cerniere rinforzate in metallo, progettate per durare nel tempo. Si presta all’uso quotidiano anche per asciugamani, lenzuola e tessuti pesanti.

Facile da riporre e adatto a ogni ambiente

Una volta chiuso, Gulliver diventa un elemento discreto che può essere riposto accanto a un armadio o dietro una porta. Il sistema di apertura è fluido e richiede pochi secondi, senza necessità di montaggio. Le superfici di appoggio in alluminio verniciato resistono alla ruggine e si puliscono con un panno umido. È adatto a chi desidera un prodotto funzionale ma con un’estetica più calda rispetto ai modelli in plastica o metallo.

Il prezzo attuale su Amazon è di 125,99€, in calo rispetto ai 257€ di listino.

