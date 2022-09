Bosch testa i furgoni con celle a combustibile

I furgoni trasportano le merci a destinazione rapidamente, idealmente utilizzando un sistema di propulsione a zero emissioni. Come sappiamo però più il viaggio è lungo e il veicolo è pesante, più la propulsione elettrica a batteria rivela i propri limiti. È qui che entrano in gioco i punti di forza delle celle a combustibile.

Bosch ha equipaggiato due furgoni con questa tecnologia e ha iniziato i test su strada. “La cella a combustibile consente di ottenere lunghe percorrenze e brevi tempi di rifornimento, rendendo più convenienti i lunghi viaggi”, ha affermato Markus Heyn, membro del consiglio di amministrazione di Bosch e presidente del settore Mobility Solutions.

“Con i due furgoni a celle a combustibile, stiamo ampliando la nostra conoscenza del sistema e dimostrando che le celle a combustibile possono essere una soluzione adatta anche per i veicoli commerciali leggeri”. Il partner del progetto è ABT eLine GmbH, che ha progettato e trasformato i veicoli insieme a Bosch Engineering GmbH. All’IAA Transportation di Hannover, Bosch offrirà ai visitatori l’opportunità di provare questi prototipi su strada.

Il produttore riferisce che il progetto sta già fornendo importanti informazioni: anche a pieno carico, i veicoli possono percorrere fino a 540 chilometri e con un tempo di rifornimento completo di soli sei minuti. La cella a combustibile può quindi essere in futuro una interessante soluzione alternativa alla propulsione elettrica, in particolare per gli operatori di flotte i cui furgoni coprono distanze particolarmente lunghe durante il giorno e tornano in deposito la sera.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.