iPhone 14, preordini in spedizione per il debutto di venerdì 16

Il grande giorno di debutto dei nuovi iPhone 14, iPhone 14 Pro e Prox Max è venerdì 16 settembre, quando inizieranno a essere consegnati agli utenti che hanno effettuato subito i preordini e si potranno anche acquistare nei negozi: alcuni di questi preordini sono in fase di spedizione, mentre in rete circolano già le prime foto delle confezioni di vendita.

Come da tradizione è inutile continuare a consultare lo stato dell’ordine su Apple Store online, anche perché solitamente il colosso di Cupertino mostra la dicitura «In preparazione per la spedizione» fino all’approssimarsi della data ufficiale di disponibilità. Molto meglio invece consultare direttamente il tracciamento del pacco utilizzando il sito web del corriere, per Apple nella maggior parte dei casi è UPS.

Il numero di riferimento per tracciare il pacco può essere lo stesso numero dell’ordine effettuato su Apple Store online, escludendo però le ultime due cifre, oppure più semplicemente il numero di telefono indicato nell’ordine di Apple. È possibile che anche qui lo stato del pacco non sia ancora stato aggiornato, ma è consigliabile dare un’occhiata da qui ai prossimi giorni, soprattutto per chi soffre troppo in attesa del nuovo iPhone e non può fare a meno di conoscere tracciamento e posizione esatta man mano che il telefono si avvicina al futuro proprietario.

Naturalmente anche quando apparirà l’agognata indicazione «Spedito» non significa che lo riceveremo prima di venerdì 16 settembre. Apple si assicura con i corrieri che i nuovi smartphone vengano consegnati esclusivamente a partire dalla mattina di venerdì 16 settembre, in base al fuso orario nelle varie nazioni. Anche se in passato uno o due pezzi sono riusciti a scappare dalle maglie dei corrieri per errore e sono stati recapitati anzitempo, ma si tratta di una probabilità infinitesimale.

Nel frattempo in rete cominciano ad apparire le prime foto delle scatole dei nuovi iPhone 14, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max che debutteranno venerdì 16 settembre. Unico escluso iPhone 14 Plus, che sembra non godere del successo sperato da Apple, terminale che arriverà invece in un secondo momento, a partire dal 7 ottobre.