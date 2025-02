Bose Ultra Open Earbuds gli auricolari ad orecchino per sentire bene sempre 249 €

Pubblicità

Auricolari Bose, con tutte le specifiche che ci si attende da un paio di auricolari di questa marca, ma con un design unico e un prezzo top. Sono i Bose Ultra Open Earbuds che Amazon offre in sconto del 30% a 249 €.

Questi che vi indichiamo come l’acquisto migliore di oggi sono accessori molto particolari: si agganciano alle orecchie e lasciano il canale uditivo aperto per far entrare i rumori esterni e nello stesso tempo sono anche in grado di offrire una elevata qualità musicale in maniera “privata”.

L’aspetto più peculiare dei Bose Ultra Open Earbuds è la vestibilità. Si attaccano ai lati delle orecchie anziché essere fissati con un gancio sopra l’orecchio facendolo apparire come una sorta di orecchino “hi-tech”.

Possono quindi essere indossarti con un cappello, occhiali o gioielli senza problemi, dato che questi accessori si posizionano più in basso nell’orecchio.

Bose presenta questi auricolari come perfetti per il movimento e lo sport in genere ma anche per tutte quelle situazioni dove è necessario avere piena attenzione sull’ambiente che ci circonda ma nello stesso tempo di vuole anche la massima fedeltà di ascolto.

I Bose Ultra Open Earbuds sono anche in grado di produrre audio immersivo, il che non è certo semplice da reperire in concorrenti con questo specifico fattore di forma.

Importante anche il fatto che non entrano dentro al cavo auricolare. Alcune persone non sopportano infatti gli auricolari in ear per ragioni di fastidio o di igiene, problemi che non ci sono con i Bose Ultra Open Earbuds .

Quanto all’autonomia ci si potrà aspettare fino a sette ore e mezza di riproduzione per un suono spaziale (con 2,5 ricariche aggiuntive grazie alla custodia) e “una suite aggiuntiva di tecnologie all’avanguardia”. Offrono anche resistenza all’acqua e semplici pulsanti per i controlli.

Gli auricolari Bose Ultra Open Earbuds sono offerti da Bose a 349€. Amazon però li sconta di 100 euro. Costano 249 € in tutti i colori che oggi sono disponibili sulla piattaforma di vendita on line.