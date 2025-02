MacBook ad altezza d’occhi col supporto Babacom

Pubblicità

Col computer portatile lavorate ovunque, ma non è certo il più comodo da usare, specie per chi trascorre diverse ore consecutive alla scrivania. La posizione dello schermo infatti costringe a volgere testa e occhi verso il basso e, dopo mesi a lavorare così, iniziano i dolori alla schiena e alla cervicale.

Per risolvere basterebbe sollevare lo schermo ad altezza occhi, così da avere una postazione analoga a quella che si trova quando ci si siede davanti allo schermo di un PC fisso. Come fare?

Una possibile soluzione che vi suggeriamo oggi attraverso questo articolo è Babacom, un supporto pieghevole e regolabile in altezza, pensato appunto per migliorare l’esperienza di utilizzo del portatile nelle lunghe sessioni di lavoro.

La sua struttura è progettata per offrire un ottimo equilibrio tra stabilità, funzionalità e comfort, e siccome si ripiega facilmente può essere anche trasportato e utilizzato in mobilità.

È costruito in lega di alluminio quindi è anche particolarmente robusto e resistente, e usa dei cuscinetti in silicone antiscivolo per far sì che il computer non si muova dopo averlo posizionato sul supporto.

La base di appoggio ha una forma a “U”, lasciando quindi un’ampia apertura sul fondo che garantisce un’ottima ventilazione del computer, ed è abbastanza grande (misura circa 24 x 24 cm) da poter accogliere computer portatili con schermi che vanno da 10 a 16 pollici e per un peso massimo di 4 Kg.

Il braccio mobile è lungo 18 cm, quindi consente di sollevare lo schermo dal piano di appoggio fino ad un’altezza simile, e volendo si può fare in modo che anche la tastiera del portatile sia leggermente inclinata, così da poter accedere all’occorrenza ai tasti speciali o al trackpad.

Con una postazione del genere è sufficiente accompagnare al computer una tastiera e un mouse, possibilmente wireless, per beneficiare a pieno della migliore postura quando si lavora per diverse ore davanti a un portatile.

Dove comprare

Questo prodotto costa 30,99 € e lo potete comprare anche su Amazon.

